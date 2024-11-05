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Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 05.11.2024 (обновлено: 08:48 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/gosizmena-1981871886.html
Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор
Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор
Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода" (УВЗ), передает РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:39
2024-11-05T08:48
специальная военная операция на украине
уралвагонзавод
свердловский областной суд
вооруженные силы украины
свердловская область
россия
нижний тагил
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода" (УВЗ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд признал виновным Данила Мухаметова и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей", – огласил приговор судья.Судья уточнил, что мужчина работал инженером-технологом на "Уралвагонзаводе".Ранее прокурор запросил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично.Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.Свердловский областной суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что пара все же успела передать некоторые сведения украинским спецслужбам.
https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html
https://ria.ru/20241030/zhena-1980825129.html
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свердловская область
россия
нижний тагил
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уралвагонзавод, свердловский областной суд, вооруженные силы украины, свердловская область, россия, нижний тагил, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Уралвагонзавод, Свердловский областной суд, Вооруженные силы Украины, Свердловская область, Россия, Нижний Тагил, Безопасность
Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор

Экс-работник "Уралвагонзавода", продавший ВСУ чертежи, получил 16 лет колонии

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода" (УВЗ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд признал виновным Данила Мухаметова и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей", – огласил приговор судья.
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Судья уточнил, что мужчина работал инженером-технологом на "Уралвагонзаводе".
Ранее прокурор запросил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично.
Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.
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Свердловский областной суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".
Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что пара все же успела передать некоторые сведения украинским спецслужбам.
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Специальная военная операция на УкраинеУралвагонзаводСвердловский областной судВооруженные силы УкраиныСвердловская областьРоссияНижний ТагилБезопасность
 
 
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