https://ria.ru/20241105/gosizmena-1981871886.html

Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор

Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-работнику "Уралвагонзавода", продавшему ВСУ чертежи, вынесли приговор

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода" (УВЗ), передает РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:39

2024-11-05T08:39

2024-11-05T08:48

специальная военная операция на украине

уралвагонзавод

свердловский областной суд

вооруженные силы украины

свердловская область

россия

нижний тагил

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи ВСУ чертежей "Уралвагонзавода" (УВЗ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд признал виновным Данила Мухаметова и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей", – огласил приговор судья.Судья уточнил, что мужчина работал инженером-технологом на "Уралвагонзаводе".Ранее прокурор запросил для него 17 лет колонии строгого режима и штраф в 300 тысяч рублей. Вину Мухаметов признал частично.Данил и Виктория Мухаметовы из Нижнего Тагила были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области. По данным следствия, супруги передали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили порядка 100 тысяч рублей, они обвинялись в госизмене.Свердловский областной суд 11 октября приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей Викторию Мухаметову. Судья, зачитывая резолютивную часть приговора, сообщил, что женщине 25 лет, она работала оператором на "Уралвагонзаводе".Процесс над Мухаметовыми разделили из-за ходатайства фигурантки о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия при полном признании вины.В правоохранительных органах РИА Новости ранее рассказали, что пара все же успела передать некоторые сведения украинским спецслужбам.

https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html

https://ria.ru/20241030/zhena-1980825129.html

https://ria.ru/20241101/fsb-1981362194.html

свердловская область

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нижний тагил

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уралвагонзавод, свердловский областной суд, вооруженные силы украины, свердловская область, россия, нижний тагил, безопасность