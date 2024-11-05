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Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз - РИА Новости, 05.11.2024
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19:36 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/golosovanie-1982020568.html
Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз
Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз - РИА Новости, 05.11.2024
Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз
Голосование на президентских выборах в округе Фултон (штат Джорджия), оказавшегося в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:36
2024-11-05T19:36
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голосование на президентских выборах в округе Фултон (штат Джорджия), оказавшегося в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти, По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут. "К счастью, сейчас эти пункты снова работают, и все избирательные участки находятся в безопасности, на них активно работает охрана", - сказала Уильямс. Она добавила, что угрозы не выглядели правдоподобными. Она отметила, что власти округа будут добиваться, чтобы два участка, работа которых была сорвана, были открыты чуть позже во вторник вечером. Большое жюри в округе Фултон ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в Джорджии. В августе Трамп был формально арестован и на некоторое время помещен в тюрьму в Атланте – административном центре округа.
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в мире, джорджия, атланта, выборы президента сша — 2024
В мире, Джорджия, Атланта, Выборы президента США — 2024
Голосование на выборах в Джорджии прервали из-за угроз

CNN: голосование в округе Джорджии, где судится Трамп, прерывалось из-за угроз

© Savannah Police DepartmentПолицейская машина в США, штат Джорджия
Полицейская машина в США, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Savannah Police Department
Полицейская машина в США, штат Джорджия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голосование на президентских выборах в округе Фултон (штат Джорджия), оказавшегося в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти,
По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут.
«
"К счастью, сейчас эти пункты снова работают, и все избирательные участки находятся в безопасности, на них активно работает охрана", - сказала Уильямс. Она добавила, что угрозы не выглядели правдоподобными.
Она отметила, что власти округа будут добиваться, чтобы два участка, работа которых была сорвана, были открыты чуть позже во вторник вечером.
Большое жюри в округе Фултон ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в Джорджии. В августе Трамп был формально арестован и на некоторое время помещен в тюрьму в Атланте – административном центре округа.
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