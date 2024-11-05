https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982019472.html

Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой

Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой - РИА Новости, 05.11.2024

Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой

Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, принявший предложение президента РФ Владимира Путина стать врио главы Республики Коми, назвал среди застарелых... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:30

2024-11-05T19:30

2024-11-05T19:43

республика коми

ростислав гольдштейн

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, принявший предложение президента РФ Владимира Путина стать врио главы Республики Коми, назвал среди застарелых проблем этого региона вопросы развития северных городов, таких как Воркута, Инта и Печора. "В Республике Коми есть ряд застарелых проблем – это вопросы развития и поддержания северных городов, таких как Воркута, Инта, Печора", – сказал он на встрече с главой государства. Гольдштейн попросил Путина дать ему возможность проработать вопрос развития этих территорий совместно с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. По его оценке, это может занять 3-4 месяца, когда врио главы Коми углубится в суть дела. Гольдштейн также назвал в числе перспективных направлений развития Коми добычу бокситов и углеводородного сырья, а также развитие лесопромышленного комплекса.

https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html

республика коми

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республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, россия