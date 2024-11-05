https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982019472.html
Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой
Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой - РИА Новости, 05.11.2024
Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой
Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, принявший предложение президента РФ Владимира Путина стать врио главы Республики Коми, назвал среди застарелых... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:30
2024-11-05T19:30
2024-11-05T19:43
республика коми
ростислав гольдштейн
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982021715_0:113:2965:1781_1920x0_80_0_0_5fa50c3f9657b17aa1d36320392ace8d.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, принявший предложение президента РФ Владимира Путина стать врио главы Республики Коми, назвал среди застарелых проблем этого региона вопросы развития северных городов, таких как Воркута, Инта и Печора. "В Республике Коми есть ряд застарелых проблем – это вопросы развития и поддержания северных городов, таких как Воркута, Инта, Печора", – сказал он на встрече с главой государства. Гольдштейн попросил Путина дать ему возможность проработать вопрос развития этих территорий совместно с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. По его оценке, это может занять 3-4 месяца, когда врио главы Коми углубится в суть дела. Гольдштейн также назвал в числе перспективных направлений развития Коми добычу бокситов и углеводородного сырья, а также развитие лесопромышленного комплекса.
https://ria.ru/20241105/putin-1982018481.html
республика коми
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982021715_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07305336953a86e7405b8f5f14440f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, россия
Республика Коми, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Россия
Врио главы Коми назвал развитие северных городов застарелой проблемой
Гольдштейн: в Республике Коми есть ряд застарелых проблем
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, принявший предложение президента РФ Владимира Путина стать врио главы Республики Коми, назвал среди застарелых проблем этого региона вопросы развития северных городов, таких как Воркута, Инта и Печора.
"В Республике Коми есть ряд застарелых проблем – это вопросы развития и поддержания северных городов, таких как Воркута, Инта, Печора", – сказал он на встрече с главой государства.
Гольдштейн попросил Путина дать ему возможность проработать вопрос развития этих территорий совместно с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным
. По его оценке, это может занять 3-4 месяца, когда врио главы Коми углубится в суть дела.
Гольдштейн также назвал в числе перспективных направлений развития Коми добычу бокситов и углеводородного сырья, а также развитие лесопромышленного комплекса.