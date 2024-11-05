https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982019336.html

Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми

Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми - РИА Новости, 05.11.2024

Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми

Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов сделать все для развития Коми, врио главы... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:30

2024-11-05T19:30

2024-11-05T19:30

политика

россия

ростислав гольдштейн

владимир путин

республика коми

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов сделать все для развития Коми, врио главы которой ему предложено стать. "Я уверен, что удастся сделать все для развития республики. И уверен, что у нас все получится", - сказал Гольдштейн.

россия

республика коми

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Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми 2024-11-05T19:30 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, ростислав гольдштейн, владимир путин, республика коми, видео