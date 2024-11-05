https://ria.ru/20241105/goldshtejn-1982019336.html
Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми
Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми - РИА Новости, 05.11.2024
Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми
Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов сделать все для развития Коми, врио главы... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:30
2024-11-05T19:30
2024-11-05T19:30
политика
россия
ростислав гольдштейн
владимир путин
республика коми
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов сделать все для развития Коми, врио главы которой ему предложено стать. "Я уверен, что удастся сделать все для развития республики. И уверен, что у нас все получится", - сказал Гольдштейн.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
Путин предложил губернатору ЕАО Гольдштейну возглавить Республику Коми
2024-11-05T19:30
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ростислав гольдштейн, владимир путин, республика коми, видео
Политика, Россия, Ростислав Гольдштейн, Владимир Путин, Республика Коми
Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что готов сделать все для развития Коми, врио главы которой ему предложено стать.
2024-11-05T19:30
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PT1M07S
Гольдштейн заявил, что готов сделать все для развития Коми
Гольдштейн, которому предложили стать врио главы Коми, готов развивать регион