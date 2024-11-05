https://ria.ru/20241105/gaz-1981950003.html

Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца

Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца - РИА Новости, 05.11.2024

Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца

Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:00

2024-11-05T15:00

2024-11-05T15:03

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Потребление газа в России в октябре обновило рекорд для этого месяца, составив 32,6 миллиарда кубометров, сообщила компания "Газпром". "Газпром" в октябре установил новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. По оперативным данным, объем поставок составил 32,6 миллиарда кубометров газа. Предыдущий максимум был достигнут в 2023 году (32,1 миллиарда кубометров)", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20241104/gaz-1981758041.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, газпром