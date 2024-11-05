https://ria.ru/20241105/gagauziya-1981909018.html
Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии
Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии
Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах объявила о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:38
2024-11-05T12:38
2024-11-05T12:38
в мире
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майя санду
александр стояногло
ирина влах
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах объявила о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". "После обширных консультаций, которые мы провели недавно, мы решили вместе с моими коллегами начать процесс создания новой политической партии. Новое формирование будет называться Республиканской партией "Сердце Молдовы". Это название предложили нам граждане. В то же время это также является продолжением курса, выбранного на президентских выборах, в которых я участвовала с предвыборным символом "Сердце", - заявила Влах на брифинге. Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Вместе мы спасем Республику Молдова. Мы восстановим демократию. Мы оживим экономику. Мы обеспечим необходимые условия для возвращения сюда наших граждан. Мы повысим уровень благосостояния. Мы обеспечим гармоничное развитие республики", - заявила она. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981072625.html
https://ria.ru/20241105/peskov-1981908705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, александр стояногло, ирина влах
В мире, Гагаузия, Молдавия, Майя Санду, Александр Стояногло, Ирина Влах
Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии
Экс-глава Гагаузии Влах объявила о создании партии "Сердце Молдовы"
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах объявила о создании новой политической партии "Сердце Молдовы".
"После обширных консультаций, которые мы провели недавно, мы решили вместе с моими коллегами начать процесс создания новой политической партии. Новое формирование будет называться Республиканской партией "Сердце Молдовы". Это название предложили нам граждане. В то же время это также является продолжением курса, выбранного на президентских выборах, в которых я участвовала с предвыборным символом "Сердце", - заявила Влах на брифинге.
Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Вместе мы спасем Республику Молдова. Мы восстановим демократию. Мы оживим экономику. Мы обеспечим необходимые условия для возвращения сюда наших граждан. Мы повысим уровень благосостояния. Мы обеспечим гармоничное развитие республики", - заявила она.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду
и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло
. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.