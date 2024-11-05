https://ria.ru/20241105/gagauziya-1981909018.html

Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии

Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-глава Гагаузии объявила о создании новой политической партии

Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах объявила о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:38

2024-11-05T12:38

2024-11-05T12:38

в мире

гагаузия

молдавия

майя санду

александр стояногло

ирина влах

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах объявила о создании новой политической партии "Сердце Молдовы". "После обширных консультаций, которые мы провели недавно, мы решили вместе с моими коллегами начать процесс создания новой политической партии. Новое формирование будет называться Республиканской партией "Сердце Молдовы". Это название предложили нам граждане. В то же время это также является продолжением курса, выбранного на президентских выборах, в которых я участвовала с предвыборным символом "Сердце", - заявила Влах на брифинге. Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение. "Вместе мы спасем Республику Молдова. Мы восстановим демократию. Мы оживим экономику. Мы обеспечим необходимые условия для возвращения сюда наших граждан. Мы повысим уровень благосостояния. Мы обеспечим гармоничное развитие республики", - заявила она. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981072625.html

https://ria.ru/20241105/peskov-1981908705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, александр стояногло, ирина влах