https://ria.ru/20241105/frantsiya-1981887986.html

Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа

Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа - РИА Новости, 05.11.2024

Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа

ЕС должен избавиться от комплекса неполноценности и наращивать военное производство в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил глава РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:50

2024-11-05T10:50

2024-11-05T10:50

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. ЕС должен избавиться от комплекса неполноценности и наращивать военное производство в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - ответил Барро в эфире телеканала France 2 на вопрос, не опасается ли он уменьшения защиты и военной поддержки ЕС в случае победы Трампа. Он выразил надежду, что соглашение ЕС о выделении Украине кредита размером в 50 миллиардов с использованием доходов от замороженных активов РФ, из которых США должны предоставит 20 миллиардов, останется в силе. "Я думаю, что раз это уже подписали, то все в порядке", - сказал он. По его словам, Франция готова работать с любым президентом в США. "Мы будем работать с тем президентом, которого выберут американцы. В 2017-2020 гг мы работали с администрацией Трампа, и мы готовы работать с его новой администрацией", - сказал министр. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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в мире, сша, франция, украина, дональд трамп, камала харрис, евросоюз