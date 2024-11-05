https://ria.ru/20241105/frantsiya-1981887986.html
Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа
Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа - РИА Новости, 05.11.2024
Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа
ЕС должен избавиться от комплекса неполноценности и наращивать военное производство в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил глава РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:50
2024-11-05T10:50
2024-11-05T10:50
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. ЕС должен избавиться от комплекса неполноценности и наращивать военное производство в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - ответил Барро в эфире телеканала France 2 на вопрос, не опасается ли он уменьшения защиты и военной поддержки ЕС в случае победы Трампа. Он выразил надежду, что соглашение ЕС о выделении Украине кредита размером в 50 миллиардов с использованием доходов от замороженных активов РФ, из которых США должны предоставит 20 миллиардов, останется в силе. "Я думаю, что раз это уже подписали, то все в порядке", - сказал он. По его словам, Франция готова работать с любым президентом в США. "Мы будем работать с тем президентом, которого выберут американцы. В 2017-2020 гг мы работали с администрацией Трампа, и мы готовы работать с его новой администрацией", - сказал министр. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, франция, украина, дональд трамп, камала харрис, евросоюз
В мире, США, Франция, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Евросоюз
Глава МИД Франции прокомментировал возможную победу Трампа
Барро: с победой Трампа Европа избавится от комплекса неполноценности
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости.
ЕС должен избавиться от комплекса неполноценности и наращивать военное производство в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил глава
МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Европе необходимо перебороть свой комплекс неполноценности, очнуться и стать сильнее, накачать мускулы в военном плане, в производственном и торговом плане. Это простая идея, которую Франция продвигает уже 7 лет, и сейчас самое время воплотить её в жизнь", - ответил Барро в эфире телеканала France 2 на вопрос, не опасается ли он уменьшения защиты и военной поддержки ЕС в случае победы Трампа.
Он выразил надежду, что соглашение ЕС о выделении Украине
кредита размером в 50 миллиардов с использованием доходов от замороженных активов РФ
, из которых США должны предоставит 20 миллиардов, останется в силе.
"Я думаю, что раз это уже подписали, то все в порядке", - сказал он.
По его словам, Франция готова работать с любым президентом в США.
"Мы будем работать с тем президентом, которого выберут американцы. В 2017-2020 гг мы работали с администрацией Трампа, и мы готовы работать с его новой администрацией", - сказал министр.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.