https://ria.ru/20241105/fosagro-1982001787.html

Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 105-миллионную тонну серной кислоты

Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 105-миллионную тонну серной кислоты - РИА Новости, 05.11.2024

Комплекс "ФосАгро" в Череповце выпустил 105-миллионную тонну серной кислоты

Череповецкий комплекс АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") выпустил 105-миллионную тонну серной кислоты, установив тем самым новый производственный рекорд, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:58

2024-11-05T17:58

2024-11-05T17:58

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Череповецкий комплекс АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") выпустил 105-миллионную тонну серной кислоты, установив тем самым новый производственный рекорд, сообщает пресс-служба "ФосАгро". Масштабные преобразования, позволившие нарастить производительность, начались в 2001 году. Была разработана долгосрочная программа модернизации всех четырех действующих технологических систем производства серной кислоты. Уже в 2003 году первая из них заработала по новой, более совершенной технологии. Поэтапно до 2009 года были реконструированы и остальные технологические системы. Благодаря переводу сернокислотного производства на чистую серу вместо серного колчедана повысилась энергоэффективность и производительность. В 2020 году в состав производства вошла пятая технологическая система производства серной кислоты – одна из крупнейших в России - СК-3300. Система неоднократно модернизировалась, в результате мощность установки выросла с 1,1 миллиона тонн до 1,3 миллиона тонн в год, говорится в сообщении. "Стабильный выпуск стратегически важного продукта – серной кислоты – это необходимое условие для роста объемов переработки апатитового концентрата и выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений. За 2023 год на Череповецком комплексе выпущены 5,1 миллиона тонн фосфорсодержащих удобрений. В этом году мы намерены увеличить этот показатель. Впечатляющая динамика производства свидетельствует о преемственности всех поколений сернокислотчиков, их ответственности и профессионализме", – отметил в своем поздравлении генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг, его цитирует пресс-служба. Слова благодарности всем причастным к этому событию адресовал начальник сернокислотного производства Андрей Одинцов. Он отметил, что сейчас подразделение переживает очередной исторический этап своего развития: "В этом году модернизирована вторая сернокислотная установка, ее производительность увеличена с 2 тысяч до 2,2 тысячи тонн в сутки. На очереди увеличение мощности первой – до 2,2 тысячи тонн. А затем и четвертой – до 3 тысяч тонн в сутки. Также идет строительство пятой по счету установки плавления комовой серы. Она позволит в полном объеме обеспечить модернизированные системы сырьем. Таким образом производство приближается к 5 миллионам тонн в год", – приводятся в сообщении слова Одинцова.

https://ria.ru/20241011/rybnikov-1977607337.html

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фосагро, череповец, россия, технологии