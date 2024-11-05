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Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп - РИА Новости, 05.11.2024
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп
Местные полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняют избирательный участок курортного города Палм-Бич в штате Флорида, на котором, как ожидается,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:10
2024-11-05T19:10
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Местные полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняют избирательный участок курортного города Палм-Бич в штате Флорида, на котором, как ожидается, проголосует экс-президент Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы государства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. На дорожке, по которой избиратели шли к участку 5604, уже через час после открытия было замечено не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы. Избирательные участки во Флориде открылись в семь утра (15.00 мск). Ожидается, что бывший президент проголосует позже в течение дня. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование прошло уже во многих штатах.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп
Участок во Флориде, на котором проголосует Трамп, с утра окружен силовиками