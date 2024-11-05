Рейтинг@Mail.ru
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/florida-1982014987.html
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп - РИА Новости, 05.11.2024
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп
Местные полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняют избирательный участок курортного города Палм-Бич в штате Флорида, на котором, как ожидается,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:10
2024-11-05T19:10
в мире
флорида
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977886845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b199c695fba5dd449db60ad80b6b5955.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Местные полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняют избирательный участок курортного города Палм-Бич в штате Флорида, на котором, как ожидается, проголосует экс-президент Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы государства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. На дорожке, по которой избиратели шли к участку 5604, уже через час после открытия было замечено не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы. Избирательные участки во Флориде открылись в семь утра (15.00 мск). Ожидается, что бывший президент проголосует позже в течение дня. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование прошло уже во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/tramp-1981883421.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977886845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d25e823706e0c00a98bed4e993fe9270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп

Участок во Флориде, на котором проголосует Трамп, с утра окружен силовиками

© AP Photo / Julio CortezСотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA)
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Сотрудники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Местные полицейские и федеральные агенты с самого утра охраняют избирательный участок курортного города Палм-Бич в штате Флорида, на котором, как ожидается, проголосует экс-президент Дональд Трамп, вновь претендующий на пост главы государства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
На дорожке, по которой избиратели шли к участку 5604, уже через час после открытия было замечено не менее 15 правоохранителей: от помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы.
Избирательные участки во Флориде открылись в семь утра (15.00 мск). Ожидается, что бывший президент проголосует позже в течение дня.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование прошло уже во многих штатах.
Результаты выборов президента США на избирательном участке в поселении Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир. 5 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Стали известны итоги выборов президента на первом открывшемся участке в США
Вчера, 10:11
 
В миреФлоридаСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала