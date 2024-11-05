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СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
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11:15 05.11.2024 (обновлено: 13:48 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html
СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны
СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны
Следствие установило причастность фигурантов дела о хищении недвижимости Минобороны в Балашихе к такому же преступлению в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:15
2024-11-05T13:48
балашиха
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
москва
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следствие установило причастность фигурантов дела о хищении недвижимости Минобороны в Балашихе к такому же преступлению в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства &lt;...&gt; ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве", — указали в ведомстве.Речь идет о 24 объектах недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей.По делу проходят бывший начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны, Алексей Асташкин и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.В середине октября стало известно, что Грачев, Асташкин, а также Евгений Потапов в 2019-2021 годах по такой же схеме украли имущественный комплекс в подмосковной Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости, общей стоимостью более 244 миллионов рублей.Грачев, Асташкин и Потапов находятся под арестом, Овчинников — в розыске.
https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
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балашиха, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), криминал, москва
Балашиха, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Криминал, Москва
СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны

СК сообщил о новом хищении имущества Минобороны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следствие установило причастность фигурантов дела о хищении недвижимости Минобороны в Балашихе к такому же преступлению в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"В 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства <...> ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве", — указали в ведомстве.
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Речь идет о 24 объектах недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей.
По делу проходят бывший начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны, Алексей Асташкин и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.
В середине октября стало известно, что Грачев, Асташкин, а также Евгений Потапов в 2019-2021 годах по такой же схеме украли имущественный комплекс в подмосковной Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости, общей стоимостью более 244 миллионов рублей.
Грачев, Асташкин и Потапов находятся под арестом, Овчинников — в розыске.
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БалашихаПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)КриминалМосква
 
 
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