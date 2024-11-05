https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html

СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны

СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024

СК раскрыл новые детали о фигурантах дела о хищении недвижимости Минобороны

Следствие установило причастность фигурантов дела о хищении недвижимости Минобороны в Балашихе к такому же преступлению в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:15

2024-11-05T11:15

2024-11-05T13:48

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следствие установило причастность фигурантов дела о хищении недвижимости Минобороны в Балашихе к такому же преступлению в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства <...> ОАО "Строительное управление Московского региона" путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс, расположенный в городе Москве", — указали в ведомстве.Речь идет о 24 объектах недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей.По делу проходят бывший начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны, Алексей Асташкин и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.В середине октября стало известно, что Грачев, Асташкин, а также Евгений Потапов в 2019-2021 годах по такой же схеме украли имущественный комплекс в подмосковной Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости, общей стоимостью более 244 миллионов рублей.Грачев, Асташкин и Потапов находятся под арестом, Овчинников — в розыске.

https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

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балашиха, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), криминал, москва