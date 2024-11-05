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ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами
ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами - РИА Новости, 05.11.2024
ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами
Федеральное бюро расследований США создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:42
2024-11-05T00:42
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов в стране, говорится в заявлении ФБР. Ранее телеканал ABC News сообщал, что сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, что вынуждает силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности в преддверии президентских выборов. "ФБР совместно с ключевыми партнерами обеспечивает круглосуточную работу командного пункта по всеобщим выборам (NECP)... в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, в течение недели проведения всеобщих выборов 2024 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно заявлению, цель командного пункта состоит в обеспечении ФБР широкими возможностями для реагирования на любые возникающие проблемы, связанные с безопасностью на выборах, включая преступления на федеральных выборах, угрозы сотрудникам избирательных комиссий, операции по "враждебному иностранному влиянию", киберугрозы и возможные теракты в стране. "NECP будет отслеживать значимые жалобы, поступающие из всех 55 местных отделений ФБР через их соответствующие командные пункты", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт был открыт 1 ноября и будет работать по меньшей мере до 9 ноября. По данным ABC News, с апреля ФБР получило более 2 тысяч жалоб на угрозы сотрудникам избирательных комиссий и начало по ним минимум 100 расследований, судебные обвинения были предъявлены уже более чем 20 подозреваемым. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, вашингтон (штат), колумбия, камала харрис, дональд трамп, фбр, в мире
США, Вашингтон (штат), Колумбия, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР, В мире
ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами
ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов в стране, говорится в заявлении ФБР.
Ранее телеканал ABC News сообщал, что сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, что вынуждает силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности в преддверии президентских выборов.
"ФБР совместно с ключевыми партнерами обеспечивает круглосуточную работу командного пункта по всеобщим выборам (NECP)... в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия
, в течение недели проведения всеобщих выборов 2024 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно заявлению, цель командного пункта состоит в обеспечении ФБР широкими возможностями для реагирования на любые возникающие проблемы, связанные с безопасностью на выборах, включая преступления на федеральных выборах, угрозы сотрудникам избирательных комиссий, операции по "враждебному иностранному влиянию", киберугрозы и возможные теракты в стране.
"NECP будет отслеживать значимые жалобы, поступающие из всех 55 местных отделений ФБР через их соответствующие командные пункты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт был открыт 1 ноября и будет работать по меньшей мере до 9 ноября.
По данным ABC News, с апреля ФБР получило более 2 тысяч жалоб на угрозы сотрудникам избирательных комиссий и начало по ним минимум 100 расследований, судебные обвинения были предъявлены уже более чем 20 подозреваемым.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
.