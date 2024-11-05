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ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами

ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами - РИА Новости, 05.11.2024

ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз, связанных с выборами

Федеральное бюро расследований США создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T00:42

2024-11-05T00:42

2024-11-05T00:42

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов в стране, говорится в заявлении ФБР. Ранее телеканал ABC News сообщал, что сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, что вынуждает силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности в преддверии президентских выборов. "ФБР совместно с ключевыми партнерами обеспечивает круглосуточную работу командного пункта по всеобщим выборам (NECP)... в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, в течение недели проведения всеобщих выборов 2024 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно заявлению, цель командного пункта состоит в обеспечении ФБР широкими возможностями для реагирования на любые возникающие проблемы, связанные с безопасностью на выборах, включая преступления на федеральных выборах, угрозы сотрудникам избирательных комиссий, операции по "враждебному иностранному влиянию", киберугрозы и возможные теракты в стране. "NECP будет отслеживать значимые жалобы, поступающие из всех 55 местных отделений ФБР через их соответствующие командные пункты", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт был открыт 1 ноября и будет работать по меньшей мере до 9 ноября. По данным ABC News, с апреля ФБР получило более 2 тысяч жалоб на угрозы сотрудникам избирательных комиссий и начало по ним минимум 100 расследований, судебные обвинения были предъявлены уже более чем 20 подозреваемым. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241103/fbr-1981649475.html

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сша, вашингтон (штат), колумбия, камала харрис, дональд трамп, фбр, в мире