https://ria.ru/20241105/energetiki-1981865632.html

Московские энергетики ведут работы по улучшению электроснабжения Луганска

Московские энергетики ведут работы по улучшению электроснабжения Луганска - РИА Новости, 05.11.2024

Московские энергетики ведут работы по улучшению электроснабжения Луганска

Московские энергетики ведут работы по повышению надежности и качества снабжения электричеством в Луганске, кабельные линии были проложены в середине прошлого... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T06:49

2024-11-05T06:49

2024-11-05T06:49

луганск

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Московские энергетики ведут работы по повышению надежности и качества снабжения электричеством в Луганске, кабельные линии были проложены в середине прошлого века, сообщил РИА Новости мастер по монтажу кабельных линий Руслан Алиев. "Работаем в Луганске, мы аварийно-восстановительная бригада. Когда кабельные линии выходят из строя, в первую очередь ими занимаются с помощью электротехнической лаборатории - ищут и уточняют место повреждения... В день мы делаем от одной до двух кабельных линий примерно. Не всегда удается отремонтировать кабель сразу, так как на нем бывает сразу несколько повреждений. Но делаем все возможное", - рассказал РИА Новости Алиев. Московские энергетики также отметили, что кабельные линии в Луганске были проложены в середине прошлого века, срок их полезного использования в некоторых случаях составлял около тридцати лет. Поэтому починить за один рабочий день участок линии иногда бывает затруднительно, так как на нем может быть до четырех повреждений. Силами москвичей только с начала лета уже восстановлено около сорока из более восьмидесяти проблемных линий. "Инфраструктура изношена. Нагрузка большая идет, где-то кабели идут под двойной нагрузкой. Какие-то восстанавливаем, собираем нормальную схему", - пояснил Алиев. Энергетики сообщили, что используют мобильную электротехническую лабораторию для выявления дефекта исследуемой линии и поиска на ней повреждений. Все необходимое оборудование и управление лабораторией расположено в автомобиле. Подключившись к кабелю, его проверяют несколькими способами. "Это высоковольтный кабель, он заводится на испытуемый. Сама операторская находится в машине. Здесь своя программа, несколько режимов. Для примера - вот повреждена одна фаза, посылаем сигнал - и у нас на приборе отражается повреждение", - рассказал электромонтер по испытаниям и измерениям Сергей Жаворонков. Он продемонстрировал акустический датчик для определения повреждения линии, а также антенну для точного расположения кабеля под землей. После определения поврежденного участка, аварийная бригада его раскапывает, уточняет место повреждения, пробивает пиротехническим проколом для снятия остаточного напряжения обесточивания, а далее устанавливает взамен новый участок, который надежно изолируется от влаги и грунта специальным герметиком и термоусадочными трубками. После завершения работы и проверки лабораторией, производится засыпка грунтом и включение данного участка в работу.

https://ria.ru/20241031/nebenzya-1981221816.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981835422.html

луганск

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луганск