https://ria.ru/20241105/ekstremizm-1981897479.html

Пермский ученый создал модели для выявления экстремистской идеологии

Пермский ученый создал модели для выявления экстремистской идеологии - РИА Новости, 05.11.2024

Пермский ученый создал модели для выявления экстремистской идеологии

Пермский ученый разработал математические модели для анализа экстремистской идеологии в социальных сетях, сообщает пресс-служба Пермского госуниверситета. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:41

2024-11-05T11:41

2024-11-05T11:41

наука

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ПЕРМЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пермский ученый разработал математические модели для анализа экстремистской идеологии в социальных сетях, сообщает пресс-служба Пермского госуниверситета. Автором разработки является преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), кандидат технических наук Андрей Рабчевский. В своей диссертации он представил математические модели, позволяющие выявлять пользователей социальных сетей, которые распространяют информацию экстремистского характера. "Я разработал синтетический датасет, который использовался для обучения нейросети, выявляющий роли пользователей социальных сетей, вовлечённых в деструктивные социальные явления. Поиск производился с помощью поисковой системы SEUS, которую разработала пермская компания "Сеуслаб", – цитирует ученого пресс-служба университета.

https://ria.ru/20241104/kardiogramma-1981751067.html

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