В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази
Псковские таможенники обнаружили более 110 килограммов экстази в колесах фуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"В пункте пропуска Убылинка при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения: брикеты молочного цвета, которые были спрятаны между дисками и шинами размещенных в штатных местах полуприцепа запасных колес. Всего 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. В настоящее время, как сообщает пресс-служба ФТС, все участники организованной преступной группы задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой".
Мероприятие проводилось совместно с УФСБ России по Псковской области.
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