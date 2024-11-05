https://ria.ru/20241105/ekstazi-1981890033.html

В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази

В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази - РИА Новости, 05.11.2024

В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази

Сотрудники псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:05

2024-11-05T11:05

2024-11-05T11:10

происшествия

россия

псковская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "В пункте пропуска Убылинка при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения: брикеты молочного цвета, которые были спрятаны между дисками и шинами размещенных в штатных местах полуприцепа запасных колес. Всего 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази)", - говорится в сообщении. Установлено, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. В настоящее время, как сообщает пресс-служба ФТС, все участники организованной преступной группы задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой". Мероприятие проводилось совместно с УФСБ России по Псковской области.

https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html

https://ria.ru/20240912/moskva-1972358411.html

россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии)