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В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази - РИА Новости, 05.11.2024
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11:05 05.11.2024 (обновлено: 11:10 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ekstazi-1981890033.html
В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази
В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази - РИА Новости, 05.11.2024
В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази
Сотрудники псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:05
2024-11-05T11:10
происшествия
россия
псковская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). "В пункте пропуска Убылинка при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения: брикеты молочного цвета, которые были спрятаны между дисками и шинами размещенных в штатных местах полуприцепа запасных колес. Всего 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази)", - говорится в сообщении. Установлено, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. В настоящее время, как сообщает пресс-служба ФТС, все участники организованной преступной группы задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой". Мероприятие проводилось совместно с УФСБ России по Псковской области.
https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html
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происшествия, россия, псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Псковская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В фуре в Псковской области нашли более 110 килограммов экстази

Псковские таможенники обнаружили более 110 килограммов экстази в колесах фуры

© Фото : ФТСБолее 110 кг экстази в грузовике из ЕС обнаружили псковские таможенники
Более 110 кг экстази в грузовике из ЕС обнаружили псковские таможенники - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : ФТС
Более 110 кг экстази в грузовике из ЕС обнаружили псковские таможенники
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"В пункте пропуска Убылинка при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения: брикеты молочного цвета, которые были спрятаны между дисками и шинами размещенных в штатных местах полуприцепа запасных колес. Всего 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. В настоящее время, как сообщает пресс-служба ФТС, все участники организованной преступной группы задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой".
Мероприятие проводилось совместно с УФСБ России по Псковской области.
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ПроисшествияРоссияПсковская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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