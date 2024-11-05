https://ria.ru/20241105/efimov-1981906401.html

Ефимов: москвичи 69 тысяч раз обратились онлайн за услугами по недвижимости

Ефимов: москвичи 69 тысяч раз обратились онлайн за услугами по недвижимости - РИА Новости, 05.11.2024

Ефимов: москвичи 69 тысяч раз обратились онлайн за услугами по недвижимости

В Москве с начала года в департаменте городского имущества обработали свыше 95 тысяч обращений за получением государственных услуг в жилищной и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:05

2024-11-05T14:05

2024-11-05T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года в департаменте городского имущества обработали свыше 95 тысяч обращений за получением государственных услуг в жилищной и имущественно-земельной сферах, более 70%, или 69 тысяч, от всех заявок подали при помощи портала mos.ru, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город ведет системную работу по модернизации государственных услуг, что делает взаимодействие столицы и граждан удобнее: горожанам не нужно посещать органы власти, достаточно подать заявление через портал mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, популярны у физических и юридических лиц", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что с начала текущего года за подобными услугами обратились свыше 95 тысяч раз. Из них около 69 тысяч заявок поступили в электронном формате.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что больше всего жители обращались по вопросам госуслуг, позволяющих получить справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, заключения договора социального найма и других. Их доля в общем числе заявок составляет 54% от общего числа – это более 51 тысячи обращений.Москвичи могут получить госуслуги по приватизации жилья, предоставлению земельных участков, изменению вида их разрешенного использования и других.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы