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Ефимов: москвичи 69 тысяч раз обратились онлайн за услугами по недвижимости
Ефимов: москвичи 69 тысяч раз обратились онлайн за услугами по недвижимости - РИА Новости, 05.11.2024
Ефимов: москвичи 69 тысяч раз обратились онлайн за услугами по недвижимости
В Москве с начала года в департаменте городского имущества обработали свыше 95 тысяч обращений за получением государственных услуг в жилищной и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:05
2024-11-05T14:05
2024-11-05T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года в департаменте городского имущества обработали свыше 95 тысяч обращений за получением государственных услуг в жилищной и имущественно-земельной сферах, более 70%, или 69 тысяч, от всех заявок подали при помощи портала mos.ru, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город ведет системную работу по модернизации государственных услуг, что делает взаимодействие столицы и граждан удобнее: горожанам не нужно посещать органы власти, достаточно подать заявление через портал mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, популярны у физических и юридических лиц", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что с начала текущего года за подобными услугами обратились свыше 95 тысяч раз. Из них около 69 тысяч заявок поступили в электронном формате.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что больше всего жители обращались по вопросам госуслуг, позволяющих получить справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, заключения договора социального найма и других. Их доля в общем числе заявок составляет 54% от общего числа – это более 51 тысячи обращений.Москвичи могут получить госуслуги по приватизации жилья, предоставлению земельных участков, изменению вида их разрешенного использования и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года в департаменте городского имущества обработали свыше 95 тысяч обращений за получением государственных услуг в жилищной и имущественно-земельной сферах, более 70%, или 69 тысяч, от всех заявок подали при помощи портала mos.ru, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город ведет системную работу по модернизации государственных услуг, что делает взаимодействие столицы и граждан удобнее: горожанам не нужно посещать органы власти, достаточно подать заявление через портал mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, популярны у физических и юридических лиц", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что с начала текущего года за подобными услугами обратились свыше 95 тысяч раз. Из них около 69 тысяч заявок поступили в электронном формате.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что больше всего жители обращались по вопросам госуслуг, позволяющих получить справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, заключения договора социального найма и других. Их доля в общем числе заявок составляет 54% от общего числа – это более 51 тысячи обращений.
Москвичи могут получить госуслуги по приватизации жилья, предоставлению земельных участков, изменению вида их разрешенного использования и других.