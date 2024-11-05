https://ria.ru/20241105/dzhordzhiya-1982040782.html

Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате

Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате - РИА Новости, 05.11.2024

Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:08

2024-11-05T22:08

2024-11-05T22:09

в мире

россия

джорджия

сша

мария захарова

дмитрий песков

сергей лавров

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982000278_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_046a468123456db284cbbbfcebc8a568.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии, сообщил телеканал CNN. Ранее CNN сообщал, что голосование на президентских выборах в округе Фултон в Джорджии, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена. Как отмечает телеканал, ФБР не указала происхождение угроз избирательным участкам в Джорджии в заявлении насчет инцидента. "Мы слышали о нескольких угрозах, которые были российского происхождения... В целях общественной безопасности мы всегда их проверяем... Похоже, они (Россия - ред.) замышляют недоброе и не хотят, чтобы выборы у нас прошли гладко", - приводит слова госсекретаря Джорджии телеканал CNN. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, Посольство России в Вашингтоне на фоне выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241101/obvinenie-1981441218.html

https://ria.ru/20240924/vybory-1974339205.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1982016335.html

россия

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джорджия, сша, мария захарова, дмитрий песков, сергей лавров, фбр, выборы президента сша — 2024