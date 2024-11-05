Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 05.11.2024 (обновлено: 22:09 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/dzhordzhiya-1982040782.html
Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате
Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате - РИА Новости, 05.11.2024
Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате
Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:08
2024-11-05T22:09
в мире
россия
джорджия
сша
мария захарова
дмитрий песков
сергей лавров
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982000278_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_046a468123456db284cbbbfcebc8a568.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии, сообщил телеканал CNN. Ранее CNN сообщал, что голосование на президентских выборах в округе Фултон в Джорджии, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена. Как отмечает телеканал, ФБР не указала происхождение угроз избирательным участкам в Джорджии в заявлении насчет инцидента. "Мы слышали о нескольких угрозах, которые были российского происхождения... В целях общественной безопасности мы всегда их проверяем... Похоже, они (Россия - ред.) замышляют недоброе и не хотят, чтобы выборы у нас прошли гладко", - приводит слова госсекретаря Джорджии телеканал CNN. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны, Посольство России в Вашингтоне на фоне выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241101/obvinenie-1981441218.html
https://ria.ru/20240924/vybory-1974339205.html
https://ria.ru/20241105/ssha-1982016335.html
россия
джорджия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982000278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79572a5e49853c3c40726b486dece4c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, джорджия, сша, мария захарова, дмитрий песков, сергей лавров, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Джорджия, США, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ФБР, Выборы президента США — 2024
Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате

CNN: госсекретарь Джорджии обвинил Россию в якобы угрозах выборам в его штате

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБрошюры на избирательном участке на выборах президента США
Брошюры на избирательном участке на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Брошюры на избирательном участке на выборах президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии, сообщил телеканал CNN.
Ранее CNN сообщал, что голосование на президентских выборах в округе Фултон в Джорджии, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена. Как отмечает телеканал, ФБР не указала происхождение угроз избирательным участкам в Джорджии в заявлении насчет инцидента.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
США обвинили Россию в фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии
1 ноября, 22:16
"Мы слышали о нескольких угрозах, которые были российского происхождения... В целях общественной безопасности мы всегда их проверяем... Похоже, они (Россия - ред.) замышляют недоброе и не хотят, чтобы выборы у нас прошли гладко", - приводит слова госсекретаря Джорджии телеканал CNN.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны,
Американские флаги возле монумента Вашингтона - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
США обвинили Россию в создании контента для влияния на выборы в США
24 сентября, 02:51
Посольство России в Вашингтоне на фоне выборов президента США заявило, что у Америки стало недоброй традицией перед голосованием обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Заводят шарманку". Захарова ответила на слова США о вмешательстве в выборы
Вчера, 19:16
 
В миреРоссияДжорджияСШАМария ЗахароваДмитрий ПесковСергей ЛавровФБРВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала