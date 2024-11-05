Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в "угрозах" выборам в его штате
CNN: госсекретарь Джорджии обвинил Россию в якобы угрозах выборам в его штате
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБрошюры на избирательном участке на выборах президента США
Брошюры на избирательном участке на выборах президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с бездоказательным заявлением, что он слышал о "российском происхождении" угроз безопасности для процедуры голосования в его штате, на фоне инцидента с приостановкой голосования в одном из округов Джорджии, сообщил телеканал CNN.
Ранее CNN сообщал, что голосование на президентских выборах в округе Фултон в Джорджии, оказавшемся в центре судебных разбирательств после выборов 2020 года, прерывалось из-за угроз. По словам Надин Уильямс, директора по регистрации и выборам округа, власти получили пять сообщений об угрозах взрыва, после чего два участка в округе были временно эвакуированы примерно на 30 минут, впоследствии их работа была восстановлена. Как отмечает телеканал, ФБР не указала происхождение угроз избирательным участкам в Джорджии в заявлении насчет инцидента.
"Мы слышали о нескольких угрозах, которые были российского происхождения... В целях общественной безопасности мы всегда их проверяем... Похоже, они (Россия - ред.) замышляют недоброе и не хотят, чтобы выборы у нас прошли гладко", - приводит слова госсекретаря Джорджии телеканал CNN.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны,
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Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.