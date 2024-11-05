Рейтинг@Mail.ru
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 05.11.2024 (обновлено: 20:50 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/dubinskiy-1982030696.html
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - РИА Новости, 05.11.2024
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому из-за его "плана победы". "При подготовке следующего “плана... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:31
2024-11-05T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому из-за его "плана победы". "При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — с иронией написал он. Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой. Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007710.html
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981967142.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Россия
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому

Депутат Рады Дубинский предупредил Зеленского из-за "плана победы"

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому из-за его "плана победы".

"При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — с иронией написал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Вчера, 18:25
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.

Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
СМИ раскрыли, какой удар получил Зеленский от Запада
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала