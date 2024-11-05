В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Депутат Рады Дубинский предупредил Зеленского из-за "плана победы"
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому из-за его "плана победы".
"При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — с иронией написал он.
"При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — с иронией написал он.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.