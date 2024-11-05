https://ria.ru/20241105/dubinskiy-1982030696.html

В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому

В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - РИА Новости, 05.11.2024

В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому из-за его "плана победы". "При подготовке следующего “плана... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:31

2024-11-05T20:31

2024-11-05T20:50

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к Владимиру Зеленскому из-за его "плана победы". "При подготовке следующего “плана величайшей (а какой же еще?) победы” — главное не выйти на требование к самим себе", — с иронией написал он. Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой. Дубинский с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, служебном подлоге. Также ему вменяют в вину незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Незадолго до ареста Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.

https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007710.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, россия