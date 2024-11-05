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При атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина
При атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 05.11.2024
При атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина
Украинские дроны атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате детонации одного из них пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:23
2024-11-05T12:23
2024-11-05T12:23
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате детонации одного из них пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате детонации дрона о землю получила ранения женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, ушибленной раной головы, осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь, после чего она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Шебекино ещё один беспилотник атаковал магазин. В селе Нехотеевка вследствие атаки дрона повреждён газопровод частного домовладения. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина
Гладков: при атаке дрона ВСУ на Шебекино пострадала мирная жительница