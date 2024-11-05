https://ria.ru/20241105/deti-1981966405.html

Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой

Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой

Президент России Владимир Путин призвал подумать, как помочь родителям наполнить домашние библиотеки качественными детскими книгами. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:17

2024-11-05T16:17

2024-11-05T17:33

россия

общество

владимир путин

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал подумать, как помочь родителям наполнить домашние библиотеки качественными детскими книгами.По словам президента, познание языка, воспитание культуры речи начинается ещё с дошкольного возраста, дома, в семье, и огромную роль в этом играет детская книга."Ее значение для полноценного развития личности просто неоценима. Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению - в наших традициях, и давайте вместе подумаем, как помочь родителям, бабушкам, дедушкам наполнить свои домашние библиотеки доброй, умной и качественно изданной детской литературой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html

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россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы