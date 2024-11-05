https://ria.ru/20241105/deti-1981966405.html
Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой
Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой - РИА Новости, 05.11.2024
Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой
Президент России Владимир Путин призвал подумать, как помочь родителям наполнить домашние библиотеки качественными детскими книгами. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:17
2024-11-05T16:17
2024-11-05T17:33
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общество
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал подумать, как помочь родителям наполнить домашние библиотеки качественными детскими книгами.По словам президента, познание языка, воспитание культуры речи начинается ещё с дошкольного возраста, дома, в семье, и огромную роль в этом играет детская книга."Ее значение для полноценного развития личности просто неоценима. Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению - в наших традициях, и давайте вместе подумаем, как помочь родителям, бабушкам, дедушкам наполнить свои домашние библиотеки доброй, умной и качественно изданной детской литературой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html
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россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин призвал подумать, как обеспечить детей качественной литературой
Путин призвал помочь наполнить домашние библиотеки хорошими детскими книгами
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал подумать, как помочь родителям наполнить домашние библиотеки качественными детскими книгами.
По словам президента, познание языка, воспитание культуры речи начинается ещё с дошкольного возраста, дома, в семье, и огромную роль в этом играет детская книга.
"Ее значение для полноценного развития личности просто неоценима. Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению - в наших традициях, и давайте вместе подумаем, как помочь родителям, бабушкам, дедушкам наполнить свои домашние библиотеки доброй, умной и качественно изданной детской литературой", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.