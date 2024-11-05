https://ria.ru/20241105/denatsifikatsiya-1981866984.html
Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины
Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины - РИА Новости, 05.11.2024
Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины
Достичь денацификации Украины без устранения киевского режима невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:34
2024-11-05T07:34
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Достичь денацификации Украины без устранения киевского режима невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования. "По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификация и демилитаризация. И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно", - сказал Винокуров. Он назвал первоочередной задачу "нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России".
https://ria.ru/20241105/razvedka-1981865922.html
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украина, россия, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, в мире
Украина, Россия, Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, В мире
Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины
Ветеран ГРУ Винокуров: для денацификации Украины нужно устранить киевский режим
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Достичь денацификации Украины без устранения киевского режима невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ
(ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования.
"По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификация и демилитаризация. И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно", - сказал Винокуров.
Он назвал первоочередной задачу "нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России".