https://ria.ru/20241105/denatsifikatsiya-1981866984.html

Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины

Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины - РИА Новости, 05.11.2024

Ветеран ГРУ назвал необходимое условие для денацификации Украины

Достичь денацификации Украины без устранения киевского режима невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:34

2024-11-05T07:34

2024-11-05T07:37

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Достичь денацификации Украины без устранения киевского режима невозможно, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) отмечает во вторник 106-ю годовщину образования. "По-прежнему не потеряла актуальности стратегическая задача обеспечения достижения целей СВО – денацификация и демилитаризация. И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно", - сказал Винокуров. Он назвал первоочередной задачу "нейтрализации угроз с территории Украины, поскольку киевские террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию на сопредельной российской территории, вплоть до прямого вторжения вглубь России".

https://ria.ru/20241105/razvedka-1981865922.html

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украина, россия, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, в мире