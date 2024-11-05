https://ria.ru/20241105/cheljabinsk-1981890442.html

В Челябинске двое спасателей получили условные сроки за гибель ребенка

В Челябинске двое спасателей получили условные сроки за гибель ребенка - РИА Новости, 05.11.2024

В Челябинске двое спасателей получили условные сроки за гибель ребенка

Двое матросов-спасателей термального комплекса в Челябинске, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, получили по 4... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:06

2024-11-05T11:06

2024-11-05T11:06

происшествия

челябинск

россия

саткинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Двое матросов-спасателей термального комплекса в Челябинске, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, получили по 4 года условно за оказание небезопасных услуг, сообщила пресс-служба Центрального районного суда города. Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, остался без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты. Обвинение предъявили двум жителям региона, трудоустроенным матросами-спасателями в "Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска". "Пятого ноября Центральным районным судом Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении 20-летней уроженки поселка Межевой Саткинского района… и 20-летнего уроженца Челябинска… Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении. Приговором районного суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда, говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил, добавляет райсуд.

https://ria.ru/20240331/basseyn-1936968959.html

https://ria.ru/20240804/delo--1964002704.html

челябинск

россия

саткинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, саткинский район, следственный комитет россии (ск рф)