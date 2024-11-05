В Челябинске двое спасателей получили условные сроки за гибель ребенка
В Челябинске двое матросов-спасателей получили условный срок за гибель мальчика
Статуя богини правосудия. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Двое матросов-спасателей термального комплекса в Челябинске, где в январе в бассейне утонул оставшийся без присмотра взрослых 6-летний мальчик, получили по 4 года условно за оказание небезопасных услуг, сообщила пресс-служба Центрального районного суда города.
Как сообщало СУСК, 13 января в бассейне одного из культурно-развлекательных комплексов Челябинска 6-летний мальчик, который пришел с мамой, остался без присмотра, захлебнулся и погиб. Двое матросов-спасателей, уточняет СК, не предотвратили ситуацию, также ребенок находился в воде без средств индивидуальной защиты. Обвинение предъявили двум жителям региона, трудоустроенным матросами-спасателями в "Поисково-спасательная служба на водных объектах Челябинска".
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"Пятого ноября Центральным районным судом Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении 20-летней уроженки поселка Межевой Саткинского района… и 20-летнего уроженца Челябинска… Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. В соответствии со статьей 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Приговором районного суда обвиняемые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
Также удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда, говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил, добавляет райсуд.