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В Бурятии подросток на мотоцикле наехал на сотрудника ДПС - РИА Новости, 05.11.2024
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13:04 05.11.2024 (обновлено: 13:35 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/burjatija-1981914627.html
В Бурятии подросток на мотоцикле наехал на сотрудника ДПС
В Бурятии подросток на мотоцикле наехал на сотрудника ДПС - РИА Новости, 05.11.2024
В Бурятии подросток на мотоцикле наехал на сотрудника ДПС
Подросток в Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что намеренно наехал на мотоцикле на сотрудника ДПС, который пытался его остановить на дороге,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:04
2024-11-05T13:35
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Подросток в Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что намеренно наехал на мотоцикле на сотрудника ДПС, который пытался его остановить на дороге, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следователей, 8 августа 17-летний обвиняемый и его пассажир ехали на мотоцикле Racer в Улан-Удэ. При вождении он допустил ряд нарушений административного законодательства, из-за чего сотрудники ДПС попытались остановить его. "Увидев на дороге полицейских, которые в установленном порядке подавали сигналы к остановке, обвиняемый стал ускоряться и на высокой скорости совершил наезд на одного из инспекторов ДПС, причинив потерпевшему повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. От столкновения мотоцикл потерял равновесие и опрокинулся. Водитель с пассажиром были задержаны на месте происшествия вторым сотрудником полиции", - говорится в сообщении. Уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241026/zaderzhanie-1980287523.html
https://ria.ru/20241105/politsejskie-1981898682.html
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происшествия, авто, россия, улан-удэ
Происшествия, Авто, Россия, Улан-Удэ
В Бурятии подросток на мотоцикле наехал на сотрудника ДПС

В Бурятии подростка будут судить за наезд на мотоцикле на сотрудника ДПС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Подросток в Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что намеренно наехал на мотоцикле на сотрудника ДПС, который пытался его остановить на дороге, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следователей, 8 августа 17-летний обвиняемый и его пассажир ехали на мотоцикле Racer в Улан-Удэ. При вождении он допустил ряд нарушений административного законодательства, из-за чего сотрудники ДПС попытались остановить его.
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"Увидев на дороге полицейских, которые в установленном порядке подавали сигналы к остановке, обвиняемый стал ускоряться и на высокой скорости совершил наезд на одного из инспекторов ДПС, причинив потерпевшему повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. От столкновения мотоцикл потерял равновесие и опрокинулся. Водитель с пассажиром были задержаны на месте происшествия вторым сотрудником полиции", - говорится в сообщении.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" направлено в суд для рассмотрения по существу.
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