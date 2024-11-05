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Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.11.2024
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области
Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T21:26
2024-11-05T21:26
2024-11-06T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны России."Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины противника в Харьковской области, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ украинских боевиков", — говорится в сообщении.Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением ударных FPV-дронов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении украинской бронемашины с помощью FPV-дронов