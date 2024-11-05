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Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:26 05.11.2024 (обновлено: 00:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241105/bronemashina-1982037269.html
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.11.2024
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области
Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T21:26
2024-11-06T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны России.&quot;Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск &quot;Север&quot; с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины противника в Харьковской области, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ украинских боевиков&quot;, — говорится в сообщении.Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением ударных FPV-дронов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило об уничтожении украинской бронемашины с помощью FPV-дронов

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
«

"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины противника в Харьковской области, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ украинских боевиков", — говорится в сообщении.

Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением ударных FPV-дронов, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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