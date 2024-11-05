https://ria.ru/20241105/bronemashina-1982037269.html

Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 06.11.2024

Ударные дроны "Севера" уничтожили бронемашину ВСУ в Харьковской области

Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T21:26

2024-11-05T21:26

2024-11-06T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980882831_0:47:3172:1831_1920x0_80_0_0_0bf627a908efed40d5614ee51b59def0.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Север" уничтожили украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области, сообщило Минобороны России."Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА было выявлено движение боевой бронированной машины противника в Харьковской области, которая перевозила военнослужащих ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ украинских боевиков", — говорится в сообщении.Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением ударных FPV-дронов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины