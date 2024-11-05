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Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail - РИА Новости, 05.11.2024
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13:46 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/britaniya-1981921438.html
Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail
Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail - РИА Новости, 05.11.2024
Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail
Британцы делают ставки на то, что экс-президент США Дональд Трамп одержит победу над вице-президентом Камалой Харрис на президентских выборах в США, сумма... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:46
2024-11-05T13:46
в мире
сша
аризона
джорджия
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Британцы делают ставки на то, что экс-президент США Дональд Трамп одержит победу над вице-президентом Камалой Харрис на президентских выборах в США, сумма ставок на его победу в 2,7 раз больше, чем сумма, поставленная на победу Харрис, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на данные букмекерской конторы BetFair. "По данным BetFair, на то, что бывший президент (Трамп - ред.) одержит победу над Камалой Харрис и поборется за Белый дом, было сделано ставок на общую сумму 125 миллионов фунтов стерлингов (160,7 миллиона долларов - ред.)... На данный момент на Харрис приходится лишь 46 миллионов фунтов стерлингов (59,1 миллиона долларов - ред.) из общей суммы ставок в букмекерской конторе BetFair в 185 миллионов фунтов стерлингов (237,8 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении. Как пишет издание со ссылкой на BetFair, Трамп также является фаворитом на победу в пяти из семи ключевых колеблющихся штатов: Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. По данным издания, выборы в США стали знаменательным событием для британской индустрии ставок - в общей сложности было сделано ставок на сумму более 770 миллионов долларов. Согласно изданию, ожидается, что сумма ставок возрастёт во вторник. Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределённости о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, аризона, джорджия, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Джорджия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Британцы сделали ставки на победу Трампа, пишет Daily Mail

Daily Mail: ставки на победу Трампа в 2,7 раза больше, чем на победу Харрис

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Британцы делают ставки на то, что экс-президент США Дональд Трамп одержит победу над вице-президентом Камалой Харрис на президентских выборах в США, сумма ставок на его победу в 2,7 раз больше, чем сумма, поставленная на победу Харрис, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на данные букмекерской конторы BetFair.
"По данным BetFair, на то, что бывший президент (Трамп - ред.) одержит победу над Камалой Харрис и поборется за Белый дом, было сделано ставок на общую сумму 125 миллионов фунтов стерлингов (160,7 миллиона долларов - ред.)... На данный момент на Харрис приходится лишь 46 миллионов фунтов стерлингов (59,1 миллиона долларов - ред.) из общей суммы ставок в букмекерской конторе BetFair в 185 миллионов фунтов стерлингов (237,8 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Как пишет издание со ссылкой на BetFair, Трамп также является фаворитом на победу в пяти из семи ключевых колеблющихся штатов: Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. По данным издания, выборы в США стали знаменательным событием для британской индустрии ставок - в общей сложности было сделано ставок на сумму более 770 миллионов долларов. Согласно изданию, ожидается, что сумма ставок возрастёт во вторник.
Выборы в США начнутся 5 ноября. Они пройдут в полной неопределённости о том, кто станет победителем. Если в 2020 действующий президент Джо Байден лидировал в опросах общественного мнения и смог одержать победу, то на выборах 2024 года явного лидера опросов нет. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа в среднем незначительная и находится в рамках допустимой погрешности.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Не стоит ожидать, что победитель станет известен в ночь после закрытия избирательных участков.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШААризонаДжорджияКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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