https://ria.ru/20241105/britaniya-1981859040.html
В Британии выявили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян
В Британии выявили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 05.11.2024
В Британии выявили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян
Еще два случая заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлены в Великобритании, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA),... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T02:58
2024-11-05T02:58
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Еще два случая заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлены в Великобритании, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в понедельник на сайте правительства страны. В конце октября ведомство сообщило о первом выявленном случае. Он был зафиксирован в Лондоне, речь шла о человеке, который недавно побывал в странах Африки. "Два случая заболевания оспой обезьян (штамма - ред.) Clade Ib были выявлены среди людей, имевших бытовые контакты с первым заразившимся", - говорится в сообщении. В UKHSA отметили, что число подтвержденных случаев заболевания выросло до трех. но риск для населения "остаётся низким". В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241009/borrelioz-1977217779.html
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африка, великобритания, лондон, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
Африка, Великобритания, Лондон, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, В мире
В Британии выявили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян
UKHSA сообщил о выявлении двух случаев заболевания новым штаммом оспы обезьян
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Еще два случая заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлены в Великобритании, говорится в заявлении британского агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.
В конце октября ведомство сообщило о первом выявленном случае. Он был зафиксирован в Лондоне
, речь шла о человеке, который недавно побывал в странах Африки
.
"Два случая заболевания оспой обезьян (штамма - ред.) Clade Ib были выявлены среди людей, имевших бытовые контакты с первым заразившимся", - говорится в сообщении.
В UKHSA отметили, что число подтвержденных случаев заболевания выросло до трех. но риск для населения "остаётся низким".
В конце августа британское агентство по здравоохранению сообщило, что власти готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма оспы обезьян.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.