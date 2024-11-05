https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html

Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам

Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам - РИА Новости, 05.11.2024

Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам

Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов России активнее помогать библиотекам с пополнением фондов и ремонтом. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:30

2024-11-05T16:30

2024-11-05T16:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов России активнее помогать библиотекам с пополнением фондов и ремонтом. "Прошу глав регионов активнее помогать библиотекам с пополнением фондов, ремонтом и оборудованием, расширением площадей", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Президент РФ также отметил, что не раз говорил о том, что на базе государственных библиотек необходимо создать центры просвещения, воспитания, культурной и общественной жизни, и прежде всего в сельских территориях и малых городах.

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин