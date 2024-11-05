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Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам - РИА Новости, 05.11.2024
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16:30 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/biblioteki-1981970382.html
Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам
Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам - РИА Новости, 05.11.2024
Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам
Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов России активнее помогать библиотекам с пополнением фондов и ремонтом. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:30
2024-11-05T16:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов России активнее помогать библиотекам с пополнением фондов и ремонтом. "Прошу глав регионов активнее помогать библиотекам с пополнением фондов, ремонтом и оборудованием, расширением площадей", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Президент РФ также отметил, что не раз говорил о том, что на базе государственных библиотек необходимо создать центры просвещения, воспитания, культурной и общественной жизни, и прежде всего в сельских территориях и малых городах.
https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил глав регионов активнее помогать библиотекам

Путин призвал губернаторов активнее помогать библиотекам с пополнением библиотек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКниги в книгохранилище
Книги в книгохранилище - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов России активнее помогать библиотекам с пополнением фондов и ремонтом.
"Прошу глав регионов активнее помогать библиотекам с пополнением фондов, ремонтом и оборудованием, расширением площадей", - сказал Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Президент РФ также отметил, что не раз говорил о том, что на базе государственных библиотек необходимо создать центры просвещения, воспитания, культурной и общественной жизни, и прежде всего в сельских территориях и малых городах.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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