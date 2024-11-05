https://ria.ru/20241105/bezrabotitsa-1981861706.html

В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"

В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 05.11.2024

В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"

Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T04:09

2024-11-05T04:09

2024-11-05T04:13

россия

мексика

япония

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928792407_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_34ba0d763aa155b2c092b927936f686f.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Как сообщил в среду Росстат, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4 процента.Такая же доля безработного населения в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8 процента. А вот в Мексике число безработных выросла — их доля увеличилась до 2,9 процента в сентябре с июньских 2,8 процента, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик. В остальных странах "Большой двадцатки" доля безработного населения составляет более трех процентов, при этом лишь в одной она двузначная — по последним доступным данным, в Южной Африке показатель уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов.Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8 процента по итогам третьего квартала с 9,2 процента во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила лишь 6,1 процента — это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация и в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта — до десятилетнего минимума в 6,4 процента.В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно — в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель подрос на 0,1 процентного пункта.

https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html

https://ria.ru/20241017/ssha-1978538918.html

россия

мексика

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мексика, япония, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика