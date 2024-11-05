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В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 05.11.2024
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04:09 05.11.2024 (обновлено: 04:13 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/bezrabotitsa-1981861706.html
В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"
В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" - РИА Новости, 05.11.2024
В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"
Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T04:09
2024-11-05T04:13
россия
мексика
япония
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Как сообщил в среду Росстат, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4 процента.Такая же доля безработного населения в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8 процента. А вот в Мексике число безработных выросла — их доля увеличилась до 2,9 процента в сентябре с июньских 2,8 процента, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик. В остальных странах "Большой двадцатки" доля безработного населения составляет более трех процентов, при этом лишь в одной она двузначная — по последним доступным данным, в Южной Африке показатель уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов.Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8 процента по итогам третьего квартала с 9,2 процента во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила лишь 6,1 процента — это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация и в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта — до десятилетнего минимума в 6,4 процента.В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно — в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель подрос на 0,1 процентного пункта.
https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html
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россия, мексика, япония, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Мексика, Япония, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"

В России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран G20

© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Как сообщил в среду Росстат, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4 процента.
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Такая же доля безработного населения в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8 процента. А вот в Мексике число безработных выросла — их доля увеличилась до 2,9 процента в сентябре с июньских 2,8 процента, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик.
В остальных странах "Большой двадцатки" доля безработного населения составляет более трех процентов, при этом лишь в одной она двузначная — по последним доступным данным, в Южной Африке показатель уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов.
Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8 процента по итогам третьего квартала с 9,2 процента во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила лишь 6,1 процента — это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация и в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта — до десятилетнего минимума в 6,4 процента.
В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно — в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель подрос на 0,1 процентного пункта.
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