В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"
В России оказался самый низкий уровень безработицы среди стран G20
© iStock.com / catalisТрудовая книжка и деньги
© iStock.com / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Как сообщил в среду Росстат, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4 процента.
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Такая же доля безработного населения в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1 процентного пункта. Чуть выше показатель был в Южной Корее, при этом с июня он уменьшился сразу до 2,5 с 2,8 процента. А вот в Мексике число безработных выросла — их доля увеличилась до 2,9 процента в сентябре с июньских 2,8 процента, хотя это по-прежнему один из самых низких показателей среди крупнейших экономик.
В остальных странах "Большой двадцатки" доля безработного населения составляет более трех процентов, при этом лишь в одной она двузначная — по последним доступным данным, в Южной Африке показатель уже четвертый год не опускается ниже 30 процентов.
Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной. Так, самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля не имеющих работу граждан упала до 7,8 процента по итогам третьего квартала с 9,2 процента во втором квартале. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7 процентного пункта и составила лишь 6,1 процента — это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация и в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта — до десятилетнего минимума в 6,4 процента.
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