https://ria.ru/20241105/bezopasnost-1982000440.html
На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена
На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена - РИА Новости, 05.11.2024
На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена
Безопасность Запорожской АЭС обеспечена, станция достаточно защищена, все шесть энергоблоков в режиме "холодного останова", сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:53
2024-11-05T17:53
2024-11-05T17:53
днепр (город)
энергодар
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запорожская аэс
магатэ
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС обеспечена, станция достаточно защищена, все шесть энергоблоков в режиме "холодного останова", сообщила пресс-служба станции. На Запорожской АЭС во вторник проведена очередная ротация инспекторов МАГАТЭ. "Мы обеспечиваем полную безопасность эксплуатации Запорожской атомной станции и эффективную работу персонала", - приводит слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-служба. На данный момент станция работает в прежнем режиме, все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов", отметили на станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, отметили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html
https://ria.ru/20241105/zaes-1981992059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс, магатэ, безопасность
Днепр (город), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Безопасность
На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена
ЗАЭС: все шесть энергоблоков находятся в режиме "холодного останова"