https://ria.ru/20241105/bezopasnost-1982000440.html

На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена

На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена - РИА Новости, 05.11.2024

На ЗАЭС сообщили, что безопасность станции обеспечена

Безопасность Запорожской АЭС обеспечена, станция достаточно защищена, все шесть энергоблоков в режиме "холодного останова", сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:53

2024-11-05T17:53

2024-11-05T17:53

днепр (город)

энергодар

европа

запорожская аэс

магатэ

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС обеспечена, станция достаточно защищена, все шесть энергоблоков в режиме "холодного останова", сообщила пресс-служба станции. На Запорожской АЭС во вторник проведена очередная ротация инспекторов МАГАТЭ. "Мы обеспечиваем полную безопасность эксплуатации Запорожской атомной станции и эффективную работу персонала", - приводит слова директора Запорожской АЭС Юрия Черничука пресс-служба. На данный момент станция работает в прежнем режиме, все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов", отметили на станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений, отметили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html

https://ria.ru/20241105/zaes-1981992059.html

днепр (город)

энергодар

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс, магатэ, безопасность