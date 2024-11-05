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Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян

Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян - РИА Новости, 05.11.2024

Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставит из Бейрута в Москву около 100 российских граждан, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:40

2024-11-05T12:40

2024-11-05T12:42

бейрут

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставит из Бейрута в Москву около 100 российских граждан, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на территорию России прибудут около 100 человек.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322148.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бейрут, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире