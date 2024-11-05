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Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян - РИА Новости, 05.11.2024
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12:40 05.11.2024 (обновлено: 12:42 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/beyrut-1981909477.html
Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян
Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян - РИА Новости, 05.11.2024
Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставит из Бейрута в Москву около 100 российских граждан, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:40
2024-11-05T12:42
бейрут
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставит из Бейрута в Москву около 100 российских граждан, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на территорию России прибудут около 100 человек.
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бейрут, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Спецборт МЧС вывезет из Бейрута около ста россиян

Спецборт МЧС доставит из Бейрута в Москву около ста россиян

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧC РФ, доставивший 19 тонн гуманитарной помощи, во время разгрузки в международном аэропорту Бейрута
Самолет Ил-76 МЧC РФ, доставивший 19 тонн гуманитарной помощи, во время разгрузки в международном аэропорту Бейрута - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Самолет Ил-76 МЧC РФ, доставивший 19 тонн гуманитарной помощи, во время разгрузки в международном аэропорту Бейрута
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 доставит из Бейрута в Москву около 100 российских граждан, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Спецборт МЧС с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на территорию России прибудут около 100 человек.
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БейрутМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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