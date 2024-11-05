https://ria.ru/20241105/bespilotniki-1981866044.html

Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников

Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.11.2024

Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников

Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:05

2024-11-05T07:05

2024-11-05T07:16

россия

специальная военная операция на украине

брянская область

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html

россия

брянская область

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2024

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россия, брянская область