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Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 05.11.2024 (обновлено: 07:16 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/bespilotniki-1981866044.html
Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников
Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников - РИА Новости, 05.11.2024
Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников
Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:05
2024-11-05T07:16
россия
специальная военная операция на украине
брянская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241103/postradavshie-1981705077.html
россия
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россия, брянская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Брянская область
Над территорией России ночью уничтожили шесть беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России шесть БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела со стороны ВСУ рынка посёлка станции Никитовка в Горловке в ДНР. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская область
 
 
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