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В Белоруссии заявили, что Запад усиливает присутствие у границ страны - РИА Новости, 05.11.2024
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15:11 05.11.2024 (обновлено: 22:58 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981952784.html
В Белоруссии заявили, что Запад усиливает присутствие у границ страны
В Белоруссии заявили, что Запад усиливает присутствие у границ страны - РИА Новости, 05.11.2024
В Белоруссии заявили, что Запад усиливает присутствие у границ страны
Запад готовится к войне против Москвы и Минска, заявил начальник Главного управления — заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:11
2024-11-05T22:58
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МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Запад готовится к войне против Москвы и Минска, заявил начальник Главного управления — заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк в интервью "Белорусской военной газете. Во славу Родины".&quot;При этом цели мероприятия (учения войск НАТО Defender 2024. — Прим. ред.) и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад уже открыто готовится к военным действиям против России и Беларуси&quot;, — отметил он.Он указал, что НАТО стремительно увеличивает присутствие своих войск на границах Союзного государства. Так, альянс развернул в Восточной Европе значительные группировки, способные наносить высокоточные удары по объектам в Белоруссии и на западе России. При этом за семь лет численность иностранных воинских контингентов в Европе увеличилась более чем на 20 тысяч военнослужащих.Кроме того, альянс развернул в регионе высокую военную активность. Так, в проведенной серии учений Defender 2024, ставших беспрецедентными по своему размаху, задействовали почти 90 тысяч человек, до 15 тысяч единиц военной техники, около 300 самолетов и более 70 кораблей.Куприянюк отметил, что территория Европы используется как полигон для отработки вопросов переброски войск, создания наступательных группировок и их применения на восточном направлении.По словам замглавы белорусского Генштаба, ВВС США задействуют стратегические бомбардировщики для отработки соответствующих задач, а интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в этом году составляет в среднем 30-40 самолетовылетов в неделю.Генерал сообщил, что в государствах Восточной Европы ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура — аэродромы, военно-морские базы, полигоны, открываются новые учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств. Он уточнил, что сейчас только в Польше и прибалтийских республиках уже закончили реконструкцию пяти аэродромов, двух баз ВМС, а также шести крупных полигонов. Там планируют в короткие сроки создать шесть учебных центров около мест базирования четырех механизированных дивизий. Кроме того, в польском Повидзе ввели в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения, который позволяет укомплектовать оружием и материальными средствами бронетанковую боевую бригадную группу Сухопутных войск США.Куприянюк отметил, что отдельного внимания с точки зрения оценки вызовов и военных угроз для Белоруссии заслуживает начало функционирования в польском Редзиково базы противоракетной обороны США, с которой есть возможность применять крылатые ракеты "Томагавк", способные поражать цели на всю глубину территории республики и европейской части России.
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981936318.html
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981915261.html
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белоруссия, россия, польша, нато, в мире
Белоруссия, Россия, Польша, НАТО, В мире
В Белоруссии заявили, что Запад усиливает присутствие у границ страны

МО Белоруссии: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Москвой и Минском

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Запад готовится к войне против Москвы и Минска, заявил начальник Главного управления — заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Владимир Куприянюк в интервью "Белорусской военной газете. Во славу Родины".
«

"При этом цели мероприятия (учения войск НАТО Defender 2024. — Прим. ред.) и характер решаемых задач свидетельствуют о том, что Запад уже открыто готовится к военным действиям против России и Беларуси", — отметил он.

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Он указал, что НАТО стремительно увеличивает присутствие своих войск на границах Союзного государства. Так, альянс развернул в Восточной Европе значительные группировки, способные наносить высокоточные удары по объектам в Белоруссии и на западе России. При этом за семь лет численность иностранных воинских контингентов в Европе увеличилась более чем на 20 тысяч военнослужащих.
Кроме того, альянс развернул в регионе высокую военную активность. Так, в проведенной серии учений Defender 2024, ставших беспрецедентными по своему размаху, задействовали почти 90 тысяч человек, до 15 тысяч единиц военной техники, около 300 самолетов и более 70 кораблей.
Куприянюк отметил, что территория Европы используется как полигон для отработки вопросов переброски войск, создания наступательных группировок и их применения на восточном направлении.
По словам замглавы белорусского Генштаба, ВВС США задействуют стратегические бомбардировщики для отработки соответствующих задач, а интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в этом году составляет в среднем 30-40 самолетовылетов в неделю.
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Генерал сообщил, что в государствах Восточной Европы ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура — аэродромы, военно-морские базы, полигоны, открываются новые учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств.
Он уточнил, что сейчас только в Польше и прибалтийских республиках уже закончили реконструкцию пяти аэродромов, двух баз ВМС, а также шести крупных полигонов. Там планируют в короткие сроки создать шесть учебных центров около мест базирования четырех механизированных дивизий.
Кроме того, в польском Повидзе ввели в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения, который позволяет укомплектовать оружием и материальными средствами бронетанковую боевую бригадную группу Сухопутных войск США.
Куприянюк отметил, что отдельного внимания с точки зрения оценки вызовов и военных угроз для Белоруссии заслуживает начало функционирования в польском Редзиково базы противоракетной обороны США, с которой есть возможность применять крылатые ракеты "Томагавк", способные поражать цели на всю глубину территории республики и европейской части России.
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