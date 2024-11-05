https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981936318.html

Минобороны Белоруссии заявило, что оппозиция готовит смещение власти

Минобороны Белоруссии заявило, что оппозиция готовит смещение власти - РИА Новости, 05.11.2024

Минобороны Белоруссии заявило, что оппозиция готовит смещение власти

Курируемая Западом белорусская оппозиция, которая находится за пределами Белоруссии, готовится к смещению власти в республике, не исключается и силовой... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:25

2024-11-05T14:25

2024-11-05T15:12

в мире

белоруссия

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Курируемая Западом белорусская оппозиция, которая находится за пределами Белоруссии, готовится к смещению власти в республике, не исключается и силовой сценарий, заявил начальник главного управления — заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий", - сказал он в интервью "Белорусской военной газете. Во славу Родины".По словам Куприянюка, в сопредельных с Белоруссией странах продолжается подготовка так называемой белорусской добровольческой армии, основу которой должно составить экстремистское формирование "Полк имени Калиновского", которое включено в перечень организаций, причастных к террористической деятельности."Не прекращается вербовка радикально настроенных белорусских граждан, а также их обучение, в том числе путем получения боевого опыта в зоне проведения специальной военной операции. Наряду с этим продолжается активное техническое оснащение данного подразделения, в том числе беспилотными летательными аппаратами", - отметил он.Куприянюк добавил, что Запад пришел к осознанию неспособности осуществить госпереворот в Белоруссии и РФ, а также обеспечить победу Киева на поле боя."Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя", - сказал он в интервью "Белорусской военной газете. Во славу Родины".По словам Куприянюка, "поэтому управляемый Соединенными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией"."Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям. Основные усилия сосредоточены на дальнейшем увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства", - отметил он.Куприянюк сообщил, что военные бюджеты более половины стран - членов НАТО в текущем году составляют два и более процента от внутреннего валового продукта. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в 2024 году составил около 1,2 триллиона евро."США и их польско-прибалтийские партнеры вынудили всех членов организации подписать совместное обязательство по увеличению к 2025 году военных расходов до уровня не менее двух процентов от ВВП", - сказал он.

https://ria.ru/20241104/belorussiya-1981818158.html

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белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия