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Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье - РИА Новости, 05.11.2024
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18:48 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/belgorod-1982011110.html
Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье
Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье - РИА Новости, 05.11.2024
Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье
В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Белгороде, который атаковал дрон ВСУ, находились двое детей и три женщины, одну из которых, раненую,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:48
2024-11-05T18:48
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Белгороде, который атаковал дрон ВСУ, находились двое детей и три женщины, одну из которых, раненую, забрала бригада скорой помощи, рассказал РИА Новости проживающий в этой же квартире Сергей Лычко-Безуглов. "В квартире были в момент прилета двое детей, бабушка, теща и супруга. Пострадало, погорело все… Теща была в крови, но ничего не сказали… Квартира на первом этаже", - рассказал мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания.
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Житель поврежденного от удара дрона ВСУ дома в Белгороде рассказывает о пострадавших от удара
Житель поврежденного от удара дрона ВСУ дома в Белгороде рассказал РИАНовости, что в момент атаки в одной из квартир на первом этаже были двое детей, бабушка, супруга и теща, последнюю в крови забрала бригада скорой помощи
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье

Житель дома в Белгороде: в квартире в момент атаки дрона ВСУ находилась семья

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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Белгороде, который атаковал дрон ВСУ, находились двое детей и три женщины, одну из которых, раненую, забрала бригада скорой помощи, рассказал РИА Новости проживающий в этой же квартире Сергей Лычко-Безуглов.
"В квартире были в момент прилета двое детей, бабушка, теща и супруга. Пострадало, погорело все… Теща была в крови, но ничего не сказали… Квартира на первом этаже", - рассказал мужчина.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания.
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