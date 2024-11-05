https://ria.ru/20241105/belgorod-1982011110.html

Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье

Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье - РИА Новости, 05.11.2024

Очевидец атаки дрона в Белгороде рассказал о находившейся в квартире семье

В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Белгороде, который атаковал дрон ВСУ, находились двое детей и три женщины, одну из которых, раненую,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:48

2024-11-05T18:48

2024-11-05T18:48

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. В одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Белгороде, который атаковал дрон ВСУ, находились двое детей и три женщины, одну из которых, раненую, забрала бригада скорой помощи, рассказал РИА Новости проживающий в этой же квартире Сергей Лычко-Безуглов. "В квартире были в момент прилета двое детей, бабушка, теща и супруга. Пострадало, погорело все… Теща была в крови, но ничего не сказали… Квартира на первом этаже", - рассказал мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981997241.html

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Житель поврежденного от удара дрона ВСУ дома в Белгороде рассказывает о пострадавших от удара Житель поврежденного от удара дрона ВСУ дома в Белгороде рассказал РИАНовости, что в момент атаки в одной из квартир на первом этаже были двое детей, бабушка, супруга и теща, последнюю в крови забрала бригада скорой помощи 2024-11-05T18:48 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия