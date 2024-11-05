Рейтинг@Mail.ru
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981993446.html
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ
Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:25
2024-11-05T17:25
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981962217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_895336592d0fc670f6c96407dcf8eca8.jpg
БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По информации служб, в результате атаки в трёх МКД повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены 7 автомобилей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
белгород
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
2024-11-05T17:25
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981962217_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6f7a838f3bff16c47d228fd28c808703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ
БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2024-11-05T17:25
true
PT0M43S
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ

Гладков: в Белгороде при атаки дрона ВСУ повреждены 10 квартир и 7 автомобилей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место попадания БПЛА в жилой дом в Белгороде
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"По информации служб, в результате атаки в трёх МКД повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены 7 автомобилей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныУкраинаВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала