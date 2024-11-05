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Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ

Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ

Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:25

2024-11-05T17:25

2024-11-05T17:25

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белгород

вооруженные силы украины

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вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По информации служб, в результате атаки в трёх МКД повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены 7 автомобилей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.

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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T17:25 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, украина, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, видео