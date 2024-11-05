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Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ
Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:25
2024-11-05T17:25
2024-11-05T17:25
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
украина
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Десять квартир в трех многоквартирных домах получили повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Белгороде, повреждены семь автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По информации служб, в результате атаки в трёх МКД повреждены фасады и остекление в 10 квартирах. Также осколками посечены 7 автомобилей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
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7 495 645-6601
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
2024-11-05T17:25
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Гладков оценил повреждения в Белгороде после атаки дрона ВСУ
Гладков: в Белгороде при атаки дрона ВСУ повреждены 10 квартир и 7 автомобилей