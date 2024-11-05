https://ria.ru/20241105/belgorod-1981986914.html

При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб

При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб - РИА Новости, 05.11.2024

При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб

Никто не погиб в результате атаки дрона ВСУ многоквартирного дома в Белгороде днем во вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:13

2024-11-05T17:13

2024-11-05T17:27

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Никто не погиб в результате атаки дрона ВСУ многоквартирного дома в Белгороде днем во вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания."Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. По предварительной информации, погибших нет", - сообщил Гладков.Он добавил, что очаги возгорания в пострадавшем от удара дроном ВСУ многоквартирном доме в Белгороде ликвидированы."Очаги возгорания ликвидированы", - сообщил Гладков.Ранее во вторник Гладков написал, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981984753.html

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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T17:13 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия