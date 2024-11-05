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При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 05.11.2024 (обновлено: 17:27 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981986914.html
При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб
При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб - РИА Новости, 05.11.2024
При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб
Никто не погиб в результате атаки дрона ВСУ многоквартирного дома в Белгороде днем во вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:13
2024-11-05T17:27
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Никто не погиб в результате атаки дрона ВСУ многоквартирного дома в Белгороде днем во вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания."Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. По предварительной информации, погибших нет", - сообщил Гладков.Он добавил, что очаги возгорания в пострадавшем от удара дроном ВСУ многоквартирном доме в Белгороде ликвидированы."Очаги возгорания ликвидированы", - сообщил Гладков.Ранее во вторник Гладков написал, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981984753.html
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке дрона на дом в Белгороде никто не погиб

При атаке дрона на многоквартирный дом в Белгороде никто не погиб

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Никто не погиб в результате атаки дрона ВСУ многоквартирного дома в Белгороде днем во вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания.
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"Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде. По предварительной информации, погибших нет", - сообщил Гладков.
Он добавил, что очаги возгорания в пострадавшем от удара дроном ВСУ многоквартирном доме в Белгороде ликвидированы.
"Очаги возгорания ликвидированы", - сообщил Гладков.
Ранее во вторник Гладков написал, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал мирный житель, в трех квартирах начался пожар.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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