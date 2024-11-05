https://ria.ru/20241105/belgorod-1981977804.html

Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде

Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024

Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде

Дрон ВСУ ударил в крышу многоквартирного дома в Белгороде, после чего начался пожар, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:58

2024-11-05T16:58

2024-11-05T19:37

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

россия

белгород

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982010954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5255628fea6cbf266e5dec4610b14824.jpg

БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в крышу многоквартирного дома в Белгороде, после чего начался пожар, рассказали РИА Новости местные жители. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания. "Смотрю телевизор – бах, и окон нет! Из другой спальник – вой жены… Квартира на втором этаже, а дрон в крышу ударил. Видно, дырка там. Начал гореть", - рассказал житель многоквартирного дома. Другой мужчина, проживающий в атакованном ВСУ доме, рассказал, что неизвестно, был ли кто-то в квартире, на которую пришелся основной удар. "Неизвестно, был ли кто-то дома в той квартире. Большой плюс, что люди, скорее всего, на работе. И дай бог, чтобы там никого не было, кроме вещей", - сказал он РИА Новости. Местная жительница Раиса Чеботарева рассказала РИА Новости, что ее взрыв застал в коридоре. "Хорошо, что я стояла в коридоре. Я собиралась выйти… и в это время летят двери, окна, все летит. Я на первом этаже, у меня окна не побило. Я вернулась, взяла пальтишко и выскочила. Тут меня схватила скорая (помощь – ред.),… я сильно испугалась. А кошечка там осталась", - поделилась женщина.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981973550.html

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент попадания дрона в жилой дом в Белгороде Момент попадания дрона в жилой дом в Белгороде 2024-11-05T16:58 true PT0M09S

Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры. 2024-11-05T16:58 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, россия, белгород, вооруженные силы украины