https://ria.ru/20241105/belgorod-1981977804.html
Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде
Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде - РИА Новости, 05.11.2024
Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде
Дрон ВСУ ударил в крышу многоквартирного дома в Белгороде, после чего начался пожар, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:58
2024-11-05T16:58
2024-11-05T19:37
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БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в крышу многоквартирного дома в Белгороде, после чего начался пожар, рассказали РИА Новости местные жители. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания. "Смотрю телевизор – бах, и окон нет! Из другой спальник – вой жены… Квартира на втором этаже, а дрон в крышу ударил. Видно, дырка там. Начал гореть", - рассказал житель многоквартирного дома. Другой мужчина, проживающий в атакованном ВСУ доме, рассказал, что неизвестно, был ли кто-то в квартире, на которую пришелся основной удар. "Неизвестно, был ли кто-то дома в той квартире. Большой плюс, что люди, скорее всего, на работе. И дай бог, чтобы там никого не было, кроме вещей", - сказал он РИА Новости. Местная жительница Раиса Чеботарева рассказала РИА Новости, что ее взрыв застал в коридоре. "Хорошо, что я стояла в коридоре. Я собиралась выйти… и в это время летят двери, окна, все летит. Я на первом этаже, у меня окна не побило. Я вернулась, взяла пальтишко и выскочила. Тут меня схватила скорая (помощь – ред.),… я сильно испугалась. А кошечка там осталась", - поделилась женщина.
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Момент попадания дрона в жилой дом в Белгороде
Момент попадания дрона в жилой дом в Белгороде
2024-11-05T16:58
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Пожар в многоквартирном доме в Белгороде после атаки беспилотника ВСУ
Кадры многоквартирного дома в Белгороде, где из-за атаки беспилотника ВСУ пострадал человек и горят три квартиры.
2024-11-05T16:58
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происшествия, вячеслав гладков, россия, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины
Очевидцы рассказали подробности об атаке дрона ВСУ на дом в Белгороде
Жители дома в Белгороде: удар дрона ВСУ пришелся по крыше
БЕЛГОРОД, 5 ноя – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в крышу многоквартирного дома в Белгороде, после чего начался пожар, рассказали РИА Новости местные жители.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в областном центре. По предварительной информации, пострадал один мужчина, он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. В результате атаки загорелись три квартиры. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания.
"Смотрю телевизор – бах, и окон нет! Из другой спальник – вой жены… Квартира на втором этаже, а дрон в крышу ударил. Видно, дырка там. Начал гореть", - рассказал житель многоквартирного дома.
Другой мужчина, проживающий в атакованном ВСУ доме, рассказал, что неизвестно, был ли кто-то в квартире, на которую пришелся основной удар.
"Неизвестно, был ли кто-то дома в той квартире. Большой плюс, что люди, скорее всего, на работе. И дай бог, чтобы там никого не было, кроме вещей", - сказал он РИА Новости.
Местная жительница Раиса Чеботарева рассказала РИА Новости, что ее взрыв застал в коридоре.
"Хорошо, что я стояла в коридоре. Я собиралась выйти… и в это время летят двери, окна, все летит. Я на первом этаже, у меня окна не побило. Я вернулась, взяла пальтишко и выскочила. Тут меня схватила скорая (помощь – ред.),… я сильно испугалась. А кошечка там осталась", - поделилась женщина.