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Пермский инженер по обслуживанию банкоматов украл из них крупную сумму
Пермский инженер по обслуживанию банкоматов украл из них крупную сумму - РИА Новости, 05.11.2024
Пермский инженер по обслуживанию банкоматов украл из них крупную сумму
Пермский инженер по обслуживанию банкоматов предстанет перед судом по обвинению в краже из них 4,5 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:27
2024-11-05T10:27
2024-11-05T10:27
происшествия
россия
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ПЕРМЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пермский инженер по обслуживанию банкоматов предстанет перед судом по обвинению в краже из них 4,5 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура. По данным надзорного ведомства, с марта по июнь местный инженер по обслуживанию банкоматов вскрывал кассеты с купюрами и похищал деньги. Всего за четыре месяца он забрал из банкоматов более 4,5 миллиона рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Ему было предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). "Прокуратура Губахи передала в суд дело о краже денежных средств из банкоматов на сумму свыше 4,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241105/mvd-1981885243.html
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происшествия, россия
Пермский инженер по обслуживанию банкоматов украл из них крупную сумму
Пермский инженер по обслуживанию банкоматов украл из них 4,5 миллиона рублей