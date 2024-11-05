https://ria.ru/20241105/avtobusy-1982001157.html
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса - РИА Новости, 05.11.2024
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:56
2024-11-05T17:56
2024-11-05T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fca03140f42b08f06f4c2b9c00c2a39e.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В этом году уже вышло 490 транспортных средств, до конца 2024 года автопарк пополнят еще свыше 100 больших автобусов. "Мы в Ленинском городском округе на предприятии "Мострансавто". Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулево совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Новые автобусы будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям. Они оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Также в салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда.
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981987817.html
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981959766.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3d12047ff868a464e03a4e7a6e3d2b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мострансавто
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В этом году уже вышло 490 транспортных средств, до конца 2024 года автопарк пополнят еще свыше 100 больших автобусов.
"Мы в Ленинском городском округе на предприятии "Мострансавто". Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулево
совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
, его слова приводит пресс-служба.
Новые автобусы будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям. Они оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения.
Также в салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда.