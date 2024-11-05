https://ria.ru/20241105/avtobusy-1982001157.html

В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса

В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса - РИА Новости, 05.11.2024

В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса

В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:56

2024-11-05T17:56

2024-11-05T17:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

мострансавто

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В этом году уже вышло 490 транспортных средств, до конца 2024 года автопарк пополнят еще свыше 100 больших автобусов. "Мы в Ленинском городском округе на предприятии "Мострансавто". Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулево совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Новые автобусы будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям. Они оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Также в салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда.

https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981987817.html

https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981959766.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, мострансавто