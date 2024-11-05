Рейтинг@Mail.ru
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/avtobusy-1982001157.html
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса - РИА Новости, 05.11.2024
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса
В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:56
2024-11-05T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fca03140f42b08f06f4c2b9c00c2a39e.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В этом году уже вышло 490 транспортных средств, до конца 2024 года автопарк пополнят еще свыше 100 больших автобусов. "Мы в Ленинском городском округе на предприятии "Мострансавто". Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулево совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Новые автобусы будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям. Они оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Также в салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда.
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981987817.html
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981959766.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3d12047ff868a464e03a4e7a6e3d2b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мострансавто

В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковные филиалы "Мострансавто" поступило 24 новых автобуса, они будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Девушка работает на складе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Более 1200 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
Вчера, 17:16
В этом году уже вышло 490 транспортных средств, до конца 2024 года автопарк пополнят еще свыше 100 больших автобусов.
"Мы в Ленинском городском округе на предприятии "Мострансавто". Сегодня получили новые автобусы Foton, которые производятся на заводе в Ликино-Дулево совместно с нашими китайскими партнерами. Они работают надежно и очень важны для всей страны, ну и, конечно, Подмосковья, которое является самым крупным приобретателем. Очень надеемся, что автобусы хорошо себя зарекомендуют, в том числе зимой", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Новые автобусы будут курсировать по маршрутам в Ленинском округе, Зарайске, Сергиевом Посаде, Луховицах, Домодедове и по другим направлениям. Они оснащены всем необходимым для комфорта и безопасности водителей и пассажиров: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения.
Также в салоне есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств, в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда.
Завод по производству сыра открылся в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Завод по производству сыра открылся в Подмосковье
Вчера, 15:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМострансавто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала