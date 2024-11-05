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В Калининградской области школьный автобус столкнулся с микроавтобусом
В Калининградской области школьный автобус столкнулся с микроавтобусом - РИА Новости, 05.11.2024
В Калининградской области школьный автобус столкнулся с микроавтобусом
Школьный автобус столкнулся с рейсовым микроавтобусом в Калининградской области, травмы получили оба водителя, а также три пассажира микроавтобуса, проводится... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:56
2024-11-05T11:56
2024-11-05T11:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с рейсовым микроавтобусом в Калининградской области, травмы получили оба водителя, а также три пассажира микроавтобуса, проводится доследственная проверка, сообщило региональное СУСК РФ. ДТП произошло утром во вторник вблизи поселка Высокое Славского района. "Водитель школьного автобуса не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, следовавшему по маршруту "Калининград-Советск", и допустил с ним столкновение. В момент ДТП школьников в автобусе не было, вместе с тем, по предварительным данным, травмы получили оба водителя транспортных средств, а также три пассажира рейсового микроавтобуса", - говорится в сообщении. В настоящее время организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, россия, калининградская область
Происшествия, Авто, Россия, Калининградская область
В Калининградской области школьный автобус столкнулся с микроавтобусом
Под Калининградом школьный автобус столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с рейсовым микроавтобусом в Калининградской области, травмы получили оба водителя, а также три пассажира микроавтобуса, проводится доследственная проверка, сообщило региональное СУСК РФ.
ДТП произошло утром во вторник вблизи поселка Высокое Славского района.
"Водитель школьного автобуса не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, следовавшему по маршруту "Калининград-Советск", и допустил с ним столкновение. В момент ДТП школьников в автобусе не было, вместе с тем, по предварительным данным, травмы получили оба водителя транспортных средств, а также три пассажира рейсового микроавтобуса", - говорится в сообщении.
В настоящее время организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.