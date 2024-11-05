https://ria.ru/20241105/ataki-1981964965.html

Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая

Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 05.11.2024

Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько призвал местных жителей отказаться от поездки по трассе Горловка - Ясиноватая из-за повышенной опасности вследствие... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:11

2024-11-05T16:11

2024-11-05T16:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

ясиноватая

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько призвал местных жителей отказаться от поездки по трассе Горловка - Ясиноватая из-за повышенной опасности вследствие непрерывных атак украинских войск по гражданским автомобилям при помощи беспилотников. "Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе Горловка-Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований. В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - написал мэр в своем Telegram-канале. Приходько призвал планировать свои маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html

горловка

донецкая народная республика

ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, иван приходько, стирол