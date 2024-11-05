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Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ataki-1981964965.html
Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая
Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 05.11.2024
Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько призвал местных жителей отказаться от поездки по трассе Горловка - Ясиноватая из-за повышенной опасности вследствие... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:11
2024-11-05T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
ясиноватая
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько призвал местных жителей отказаться от поездки по трассе Горловка - Ясиноватая из-за повышенной опасности вследствие непрерывных атак украинских войск по гражданским автомобилям при помощи беспилотников. "Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе Горловка-Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований. В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - написал мэр в своем Telegram-канале. Приходько призвал планировать свои маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241010/gorlovka-1977205101.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, ясиноватая, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Иван Приходько, Стирол
Водителей призвали отказаться от поездок по трассе Горловка — Ясиноватая

Мэр Горловки призвал не ездить по трассе на Ясиноватую из-за атак ВСУ по машинам

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой
Последствия обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны украинских войск в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько призвал местных жителей отказаться от поездки по трассе Горловка - Ясиноватая из-за повышенной опасности вследствие непрерывных атак украинских войск по гражданским автомобилям при помощи беспилотников.
«
"Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе Горловка-Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований. В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Приходько призвал планировать свои маршруты по более безопасным дорогам.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Табличка на гороловской трассе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Спасет только одно". Как выживает самый обстреливаемый российский город
10 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяИван ПриходькоСтирол
 
 
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