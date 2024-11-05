В одном из округов Аризоны возникли проблемы с машинами для голосования
CNN: избиратели не смогли проголосовать в одном из округов Аризоны из-за сбоев
© AP Photo / Yuki IwamuraИзбиратели голосуют на выборах президента США в Верховном суде округа Бронкс в Нью-Йорке
© AP Photo / Yuki Iwamura
Избиратели голосуют на выборах президента США в Верховном суде округа Бронкс в Нью-Йорке
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Некоторые избиратели не смогли отдать свои голоса на выборах президента США в округе Апаче в штате Аризона из-за неисправности машин для голосования, технические сбои на голосовании в округе стали худшими за все время, заявила телеканалу CNN помощник генпрокурора в управлении юстиции индейского племени навахо Кэтрин Белзовски.
Как отметила чиновница, неисправные машины не печатали в бюллетенях имена кандидатов, из-за чего работники на избирательных участках стали использовать машины для экспресс-голосования, при этом их мало и зачастую они тоже работают неустойчиво.
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"Это не первый раз, когда в округе Апаче возникают проблемы с голосованием в день выборов, но это худший случай, который мы когда-либо видели", - приводит телеканал слова Белзовски.
Как сообщает CNN, управление юстиции племени навахо рассчитывает принять меры для того, чтобы избирательные участки в округе оставались открытыми "по крайней мере до позднего вторника" (утро среды мск).
Ранее CNN сообщал, что в округе Камбрия штата Пенсильвания было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.