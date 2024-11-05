https://ria.ru/20241105/arizona-1982049976.html

В одном из округов Аризоны возникли проблемы с машинами для голосования

В одном из округов Аризоны возникли проблемы с машинами для голосования - РИА Новости, 05.11.2024

В одном из округов Аризоны возникли проблемы с машинами для голосования

Некоторые избиратели не смогли отдать свои голоса на выборах президента США в округе Апаче в штате Аризона из-за неисправности машин для голосования,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:31

2024-11-05T23:31

2024-11-05T23:31

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Некоторые избиратели не смогли отдать свои голоса на выборах президента США в округе Апаче в штате Аризона из-за неисправности машин для голосования, технические сбои на голосовании в округе стали худшими за все время, заявила телеканалу CNN помощник генпрокурора в управлении юстиции индейского племени навахо Кэтрин Белзовски. Как отметила чиновница, неисправные машины не печатали в бюллетенях имена кандидатов, из-за чего работники на избирательных участках стали использовать машины для экспресс-голосования, при этом их мало и зачастую они тоже работают неустойчиво. "Это не первый раз, когда в округе Апаче возникают проблемы с голосованием в день выборов, но это худший случай, который мы когда-либо видели", - приводит телеканал слова Белзовски. Как сообщает CNN, управление юстиции племени навахо рассчитывает принять меры для того, чтобы избирательные участки в округе оставались открытыми "по крайней мере до позднего вторника" (утро среды мск). Ранее CNN сообщал, что в округе Камбрия штата Пенсильвания было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, аризона, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024