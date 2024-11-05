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В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях - РИА Новости, 05.11.2024
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19:45 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/alabama-1982022561.html
В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях
В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях - РИА Новости, 05.11.2024
В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях
Округ Сент-Клэр в американском штате Алабама после обнаружения, что в бюллетенях на выборах в США во вторник отсутствует одна страница, печатает новые, передает РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:45
2024-11-05T19:45
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Округ Сент-Клэр в американском штате Алабама после обнаружения, что в бюллетенях на выборах в США во вторник отсутствует одна страница, печатает новые, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Судья по делам о наследстве округа Сент-Клэр Эндрю Уэзингтон заявил, что проблему обнаружили во вторник утром (по местному времени - ред.), когда были вскрыты пачки запечатанных бюллетеней на избирательных участках, и многие увидели, что отсутствует одна страница, на которой содержатся предлагаемые поправки к конституции. Он заявил, что это, по всей видимости, типографская ошибка... Офис госсекретаря Алабамы подтвердил, что печатаются экстренные бюллетени", - передает агентство. Как отмечается, изучается вопрос о возможном продлении часов голосования в соответствии со временем, необходимым для получения новых бюллетеней. Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, алабама, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Алабама, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В Алабаме обнаружили отсутствие одной страницы в бюллетенях

Associated Press: в Алабаме печатает новые бюллетени из-за отсутствия страницы

© AP Photo / Rogelio V. SolisВыборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи
Выборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Выборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Округ Сент-Клэр в американском штате Алабама после обнаружения, что в бюллетенях на выборах в США во вторник отсутствует одна страница, печатает новые, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Судья по делам о наследстве округа Сент-Клэр Эндрю Уэзингтон заявил, что проблему обнаружили во вторник утром (по местному времени - ред.), когда были вскрыты пачки запечатанных бюллетеней на избирательных участках, и многие увидели, что отсутствует одна страница, на которой содержатся предлагаемые поправки к конституции. Он заявил, что это, по всей видимости, типографская ошибка... Офис госсекретаря Алабамы подтвердил, что печатаются экстренные бюллетени", - передает агентство.
Как отмечается, изучается вопрос о возможном продлении часов голосования в соответствии со временем, необходимым для получения новых бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреАлабамаСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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