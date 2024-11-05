https://ria.ru/20241105/agrarii-1981960211.html
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна - РИА Новости, 05.11.2024
Аграрии Тюменской области завершили уборку зерна
Сельхозпредприятия Тюменской области завершили уборочную кампанию, собрав с полей около 1,698 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:48
2024-11-05T15:48
2024-11-05T15:48
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области завершили уборочную кампанию, собрав с полей около 1,698 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор. "Уборочная-2024 завершена! Тюменские аграрии собрали почти 1698 тысяч тонн зерна. Этот объем полностью покрывает внутреннюю потребность региона. Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году. Также высокие показатели мы получили по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Замгубернатора и директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов 1 ноября в беседе с журналистами на региональном аграрном форуме "Иннотех" отметил, что валовый сбор зерна, по предварительным данным, выше прошлогоднего, более точная цифра будет известна во второй половине ноября, когда от компаний поступят сведения по весу зерна после подработки. Что касается картофеля и овощей, то тут урожаи выше прошлого года. Ранее сообщалось, что в 2023 году в Тюменской области валовый сбор составил 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 23 центнера с гектара. Потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.
https://ria.ru/20241031/blagoustroystvo-1981280376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области завершили уборочную кампанию, собрав с полей около 1,698 миллиона тонн зерна, сообщил губернатор Александр Моор.
"Уборочная-2024 завершена! Тюменские аграрии собрали почти 1698 тысяч тонн зерна. Этот объем полностью покрывает внутреннюю потребность региона. Несмотря на капризы природы и рекордный паводок, наши растениеводы добились высокой урожайности — 24,4 центнера с гектара. Это выше, чем в 2023 году. Также высокие показатели мы получили по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта", – сообщил Александр Моор
в своем Telegram-канале.
Замгубернатора и директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов 1 ноября в беседе с журналистами на региональном аграрном форуме "Иннотех" отметил, что валовый сбор зерна, по предварительным данным, выше прошлогоднего, более точная цифра будет известна во второй половине ноября, когда от компаний поступят сведения по весу зерна после подработки. Что касается картофеля и овощей, то тут урожаи выше прошлого года.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Тюменской области валовый сбор составил 1,685 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 23 центнера с гектара. Потребность региона в зерне составляет 1,3 миллиона тонн.