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В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
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12:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/aes-1981912600.html
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС
Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:56
2024-11-05T12:56
игорь кириллов
запорожская аэс
вооруженные силы рф
курская аэс
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - сказал Кириллов на брифинге. "В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов", - добавил генерал. Как отметил Кириллов, "благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован".
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игорь кириллов, запорожская аэс, вооруженные силы рф, курская аэс
Игорь Кириллов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Курская АЭС
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС

Минобороны: ВС России сорвали планы ВСУ по захвату Запорожской АЭС в октябре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - сказал Кириллов на брифинге.
"В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов", - добавил генерал.
Как отметил Кириллов, "благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован".
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