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В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС
Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:56
2024-11-05T12:56
2024-11-05T12:56
игорь кириллов
запорожская аэс
вооруженные силы рф
курская аэс
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в октябре сорвали планы украинской операции "Короткое замыкание" по захвату Запорожской АЭС, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ходе проведенных в октябре 2024 года оперативных мероприятий планы операции "Короткое замыкание", - сказал Кириллов на брифинге. "В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов", - добавил генерал. Как отметил Кириллов, "благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован".
https://ria.ru/20240817/zaes-1966785030.html
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игорь кириллов, запорожская аэс, вооруженные силы рф, курская аэс
Игорь Кириллов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Курская АЭС
В Минобороны рассказали о срыве планов ВСУ по захвату Запорожской АЭС
Минобороны: ВС России сорвали планы ВСУ по захвату Запорожской АЭС в октябре