https://ria.ru/20241105/aes-1981912464.html
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны
По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:56
2024-11-05T12:56
2024-11-05T12:56
специальная военная операция на украине
россия
игорь кириллов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, по имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики", - сказал Кириллов на брифинге.
https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь кириллов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны
Кириллов: ВСУ не отказались от планов по силовому захвату российских АЭС