https://ria.ru/20241105/aes-1981912464.html

ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны

ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024

ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны

По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:56

2024-11-05T12:56

2024-11-05T12:56

специальная военная операция на украине

россия

игорь кириллов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, по имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики", - сказал Кириллов на брифинге.

https://ria.ru/20241030/diversanty-1980929644.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, игорь кириллов, вооруженные силы украины, безопасность