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ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/aes-1981912464.html
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны
По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:56
2024-11-05T12:56
специальная военная операция на украине
россия
игорь кириллов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, по имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики", - сказал Кириллов на брифинге.
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россия, игорь кириллов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ не отказались от планов по захвату российских АЭС, заявили в Минобороны

Кириллов: ВСУ не отказались от планов по силовому захвату российских АЭС

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБлочный щит управления Курской атомной электрической станции
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Блочный щит управления Курской атомной электрической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Вместе с тем, по имеющейся в Минобороны России информации, ВСУ не отказывались от планов силового захвата российских объектов ядерной энергетики", - сказал Кириллов на брифинге.
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Украинские диверсанты, готовившие атаки на российские АЭС, признали вину
30 октября, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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