"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила самца и самку амурского тигра рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву, перевозка сразу двух хищников на одном самолете состоялась впервые в новейшей истории авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.
Самца и самку амурского тигра отловили в Хабаровском крае в 2023 году. Хищница случайно закрылась в пустом собачьем вольере на пасеке в Нанайском районе. Из западни ее освободили и отправили в местный центр реабилитации. Самец в возрасте 3-4 лет привлек к себе внимание, когда подбирал собак на окраинах населенных пунктов Бикинского района. Спустя несколько месяцев наблюдения за хищниками в вольере специалистам стало понятно, что из-за особенностей поведения животные не способны к жизни в дикой природе.
По решению Росприроднадзора самец отправился в Воронежский зоопарк, а самка — в Ижевский. Животные станут участниками программы сохранения амурского тигра в неволе.
По прилете в Шереметьево хищники "пересели" на специальные автомобили и направились в Воронеж и Ижевск. Сейчас полосатые пассажиры уже осваиваются в новых вольерах и будут представлены публике после того, как окончится обязательный карантин.
Отлов тигров в дикой природе произвели сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и КГБУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ Хабаровского края". Службы работают при поддержке центра "Амурский тигр". Он же обеспечивал содержание хищников в центре реабилитации "Утес" в Хабаровском крае.
"Аэрофлот" на постоянной основе участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В феврале, мае и июне 2024 года авиакомпания безвозмездно перевезла с Дальнего Востока в Москву трех амурских тигров, а всего за последние пять лет в европейскую часть России было доставлено уже 14 хищников.