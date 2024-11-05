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"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом - РИА Новости, 05.11.2024
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09:34 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/aeroflot-1981879706.html
"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом
"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом - РИА Новости, 05.11.2024
"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом
Авиакомпания "Аэрофлот" доставила самца и самку амурского тигра рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву, перевозка сразу двух хищников на одном самолете состоялась РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:34
2024-11-05T09:34
аэрофлот
москва
хабаровск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
амурские тигры
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила самца и самку амурского тигра рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву, перевозка сразу двух хищников на одном самолете состоялась впервые в новейшей истории авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. Самца и самку амурского тигра отловили в Хабаровском крае в 2023 году. Хищница случайно закрылась в пустом собачьем вольере на пасеке в Нанайском районе. Из западни ее освободили и отправили в местный центр реабилитации. Самец в возрасте 3-4 лет привлек к себе внимание, когда подбирал собак на окраинах населенных пунктов Бикинского района. Спустя несколько месяцев наблюдения за хищниками в вольере специалистам стало понятно, что из-за особенностей поведения животные не способны к жизни в дикой природе. По решению Росприроднадзора самец отправился в Воронежский зоопарк, а самка — в Ижевский. Животные станут участниками программы сохранения амурского тигра в неволе. По прилете в Шереметьево хищники "пересели" на специальные автомобили и направились в Воронеж и Ижевск. Сейчас полосатые пассажиры уже осваиваются в новых вольерах и будут представлены публике после того, как окончится обязательный карантин. Отлов тигров в дикой природе произвели сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и КГБУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ Хабаровского края". Службы работают при поддержке центра "Амурский тигр". Он же обеспечивал содержание хищников в центре реабилитации "Утес" в Хабаровском крае. "Аэрофлот" на постоянной основе участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В феврале, мае и июне 2024 года авиакомпания безвозмездно перевезла с Дальнего Востока в Москву трех амурских тигров, а всего за последние пять лет в европейскую часть России было доставлено уже 14 хищников.
https://ria.ru/20241101/aeroflot-1981430051.html
москва
хабаровск
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аэрофлот, москва, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), амурские тигры
Аэрофлот, Москва, Хабаровск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Амурские тигры

"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом

© Мой Аэрофлот/ВКонтактеПервозка амурских тигров из Хабаровска в Москву
Первозка амурских тигров из Хабаровска в Москву - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Мой Аэрофлот/ВКонтакте
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила самца и самку амурского тигра рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву, перевозка сразу двух хищников на одном самолете состоялась впервые в новейшей истории авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика.
Самца и самку амурского тигра отловили в Хабаровском крае в 2023 году. Хищница случайно закрылась в пустом собачьем вольере на пасеке в Нанайском районе. Из западни ее освободили и отправили в местный центр реабилитации. Самец в возрасте 3-4 лет привлек к себе внимание, когда подбирал собак на окраинах населенных пунктов Бикинского района. Спустя несколько месяцев наблюдения за хищниками в вольере специалистам стало понятно, что из-за особенностей поведения животные не способны к жизни в дикой природе.
© Мой Аэрофлот/ВКонтактеПервозка амурских тигров из Хабаровска в Москву
Первозка амурских тигров из Хабаровска в Москву - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Мой Аэрофлот/ВКонтакте
Первозка амурских тигров из Хабаровска в Москву
По решению Росприроднадзора самец отправился в Воронежский зоопарк, а самка — в Ижевский. Животные станут участниками программы сохранения амурского тигра в неволе.
По прилете в Шереметьево хищники "пересели" на специальные автомобили и направились в Воронеж и Ижевск. Сейчас полосатые пассажиры уже осваиваются в новых вольерах и будут представлены публике после того, как окончится обязательный карантин.
Отлов тигров в дикой природе произвели сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и КГБУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ Хабаровского края". Службы работают при поддержке центра "Амурский тигр". Он же обеспечивал содержание хищников в центре реабилитации "Утес" в Хабаровском крае.
"Аэрофлот" на постоянной основе участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В феврале, мае и июне 2024 года авиакомпания безвозмездно перевезла с Дальнего Востока в Москву трех амурских тигров, а всего за последние пять лет в европейскую часть России было доставлено уже 14 хищников.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Аэрофлот" увеличил на 20% перевозки пассажиров между Москвой и Тегераном
1 ноября, 20:31
 
АэрофлотМоскваХабаровскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Амурские тигры
 
 
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