https://ria.ru/20241105/aeroflot-1981879706.html

"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом

"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом - РИА Новости, 05.11.2024

"Аэрофлот" впервые перевез двух амурских тигров одним рейсом

Авиакомпания "Аэрофлот" доставила самца и самку амурского тигра рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву, перевозка сразу двух хищников на одном самолете состоялась РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:34

2024-11-05T09:34

2024-11-05T09:34

аэрофлот

москва

хабаровск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

амурские тигры

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" доставила самца и самку амурского тигра рейсом SU1713 из Хабаровска в Москву, перевозка сразу двух хищников на одном самолете состоялась впервые в новейшей истории авиакомпании, сообщает пресс-служба перевозчика. Самца и самку амурского тигра отловили в Хабаровском крае в 2023 году. Хищница случайно закрылась в пустом собачьем вольере на пасеке в Нанайском районе. Из западни ее освободили и отправили в местный центр реабилитации. Самец в возрасте 3-4 лет привлек к себе внимание, когда подбирал собак на окраинах населенных пунктов Бикинского района. Спустя несколько месяцев наблюдения за хищниками в вольере специалистам стало понятно, что из-за особенностей поведения животные не способны к жизни в дикой природе. По решению Росприроднадзора самец отправился в Воронежский зоопарк, а самка — в Ижевский. Животные станут участниками программы сохранения амурского тигра в неволе. По прилете в Шереметьево хищники "пересели" на специальные автомобили и направились в Воронеж и Ижевск. Сейчас полосатые пассажиры уже осваиваются в новых вольерах и будут представлены публике после того, как окончится обязательный карантин. Отлов тигров в дикой природе произвели сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и КГБУ "Служба по охране объектов животного мира и ООПТ Хабаровского края". Службы работают при поддержке центра "Амурский тигр". Он же обеспечивал содержание хищников в центре реабилитации "Утес" в Хабаровском крае. "Аэрофлот" на постоянной основе участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих. В феврале, мае и июне 2024 года авиакомпания безвозмездно перевезла с Дальнего Востока в Москву трех амурских тигров, а всего за последние пять лет в европейскую часть России было доставлено уже 14 хищников.

https://ria.ru/20241101/aeroflot-1981430051.html

москва

хабаровск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, москва, хабаровск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), амурские тигры