https://ria.ru/20241104/zoloto-1981759714.html
Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения
Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения - РИА Новости, 04.11.2024
Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения
Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T08:06
2024-11-04T08:06
2024-11-04T08:09
экономика
россия
мвф
сша
алексей можин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905249333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_57b2d01b6754d8d4cab02bea34b9f3f8.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин."Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия", - сообщил он агентству.По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару."Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару", - указал Можин.Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему."Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы", - резюмировал экс-директор от России в МВФ.
https://ria.ru/20241031/zoloto-1981021949.html
https://ria.ru/20241030/zoloto-1980842111.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905249333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85ddcc4a57a2219d0b5fed9f92fd968c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф, сша, алексей можин
Экономика, Россия, МВФ, США, Алексей Можин
Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения
Экс-исполнительный директор в МВФ: в мире наблюдается небывалый спрос на золото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
"Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия", - сообщил он агентству.
По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару.
«
"Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару", - указал Можин.
Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему.
"Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы", - резюмировал экс-директор от России в МВФ.