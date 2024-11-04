https://ria.ru/20241104/zoloto-1981759714.html

Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения

Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения - РИА Новости, 04.11.2024

Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения

Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T08:06

2024-11-04T08:06

2024-11-04T08:09

экономика

россия

мвф

сша

алексей можин

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин."Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия", - сообщил он агентству.По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару."Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару", - указал Можин.Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему."Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы", - резюмировал экс-директор от России в МВФ.

https://ria.ru/20241031/zoloto-1981021949.html

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россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, мвф, сша, алексей можин