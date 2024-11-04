https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981815368.html

"Окапывать все": Зеленскому дали неожиданный совет

"Окапывать все": Зеленскому дали неожиданный совет - РИА Новости, 04.11.2024

"Окапывать все": Зеленскому дали неожиданный совет

Владимиру Зеленскому следует отдать приказ начать окапывать Киев, заявил бывший военный ВСУ Мартин Брест в эфире украинского "Пятого канала". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:38

2024-11-04T17:38

2024-11-04T17:38

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отдать приказ начать окапывать Киев, заявил бывший военный ВСУ Мартин Брест в эфире украинского "Пятого канала"."Нужно начинать окапывать Киев. А не только Покровск. Окапывать все", — призвал он.По словам Бреста, Украине следует готовиться к серьезным боевых действиям."Потом раскопаем, если что", — добавил он.В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА новости, что российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, на данном направлении произошел обвал линии фронта противника.

https://ria.ru/20241104/odessa-1981798615.html

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины