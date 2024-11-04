https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981764711.html

Запад рано или поздно спишет Зеленского, считает экс-подполковник СБУ

Запад рано или поздно спишет Зеленского, считает экс-подполковник СБУ - РИА Новости, 04.11.2024

Запад рано или поздно спишет Зеленского, считает экс-подполковник СБУ

Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Владимира Зеленского, чтобы поставить во главе Украины более приемлемую для переговоров с Россией фигуру, считает... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:07

2024-11-04T09:07

2024-11-04T09:07

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет Владимира Зеленского, чтобы поставить во главе Украины более приемлемую для переговоров с Россией фигуру, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "Я просто уверен, что Зеленского рано или поздно спишут. Причем спишут его, подставив, допустим, под удар нашей ракеты или замаскируют так (имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав - ред.). Потому что он, во-первых, очень много знает, а во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив", - заявил Прозоров РИА Новости. По его словам, вместо Зеленского Запад поставит какую-нибудь более приемлемую для переговоров с Россией фигуру с относительно незапятнанной репутацией. "Тот же вот Залужный (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании), про которого много говорят в последнее время. Последние заявления, которые он делает СМИ, находясь в Британии – я в них усматриваю попытки создания такого положительного имиджа. Причем даже в глазах России. Причем даже в глазах российского общества. Что вот, давайте, как бы, пора вести переговоры. Последняя статья его там была в какой-то британской газете: пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе", - сообщил он. По оценке Прозорова, сейчас Залужному специально создают положительный имидж. "Потом вдруг с Зеленским что-то происходит. И путем там несколько ходовой комбинации Залужного делают первым лицом на Украине", - прогнозирует он. По его данным, в украинской политике есть еще несколько фигур, которые видят себя в качестве лидера страны, в том числе глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава ГУР минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), но не все они приемлемы для России в качестве переговорщика. "Я думаю, там скамейка запасных достаточно большая. Но на Западе ведь тоже прекрасно понимают: что, Россия с Будановым пойдет на переговоры? Нет. Он в глазах российского общества, российского руководства убийцы и террорист. Ермак? Ну, может быть, да, но он тоже достаточно запятнан близкими контактами с Зеленским", - считает Прозоров. Четырнадцатого июня президент РФ Владиимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине: вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимым отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

https://ria.ru/20241104/propast-1981748862.html

https://ria.ru/20241103/svo-1981732197.html

https://ria.ru/20240330/peregovory-1936860042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, великобритания, владимир зеленский, василий прозоров, вооруженные силы украины, нато, в мире