https://ria.ru/20241104/zapad-1981778927.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.11.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Украинские войска потеряли до 440 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:06

2024-11-04T12:06

2024-11-04T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 440 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3 штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й танковой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины