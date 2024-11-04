https://ria.ru/20241104/zapad-1981778927.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.11.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Украинские войска потеряли до 440 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:06
2024-11-04T12:06
2024-11-04T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 440 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3 штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й танковой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981781067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
"Запад" отразил четыре контратаки и улучшил положение по переднему краю